[2026 필수 보유 ETF 18선]TSMC에서 삼성전자까지,아시아 블루칩 분산투자...iShares Asia 50

고경범 유안타증권 연구원

아시아 주요 50개 대형 기업으로 구성된 지수를 추종하며, 우리나라를 비롯해 중국, 대만, 인도 등 아시아 핵심 국가의 시가총액 상위 기업들에 분산투자를 한다. TSMC, 텐센트, 삼성전자, 알리바바 등 아시아를 대표하는 글로벌 기업들이 주요 편입 종목이다. 특정 종목에 과도하게 좌우하지 않도록 개별 종목 비중을 제한(capping)한다. 아시아 경제 성장과 중산층 확대, 기술·소비 산업 성장을 포괄적으로 반영할 수 있다.고경범 유안타증권 연구원엔비디아 GPU 가속기와 구글 텐서처리장치(TPU)의 주문형 반도체(ASIC) 설계 확대에 따라 대만 공급망의 성장이 기대되며, HBM 양산 전환과 레거시 D램 공급 부족으로 한국 반도체 밸류체인 전반의 수혜가 예상된다.미국 AI 및 빅테크 종목의 주가 조정 국면에서는 글로벌 시장 전반의 동조화 현상이 심화될 수 있다.조정 국면에서는 매수 대응 전략이 유효하다.