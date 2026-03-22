우주 경제 1.8조 달러, ETF로 선점하라

글로벌 금융시장은 민간 우주 산업의 급성장과 지정학적 긴장 고조라는 두 가지 거대한 흐름이 동시에 맞물리는 국면에 진입했다. 스페이스X 상장 기대를 비롯한 뉴 스페이스 시대의 개막과 각국의 방위비 증액은 우주항공·방위산업(A&D)을 새로운 구조적 성장 테마로 부각시키고 있다.

지난 2025년 5월 도널드 트럼프 미국 대통령이 백악관에서 골든돔 구상을 설명하고 있다. 사진=연합AP

미국 플로리다 케네디 우주센터에서 발사를 기다리는 스페이스X의 팔콘9 로켓. 사진=연합AP

아마존의 '프로젝트 카이퍼(Project Kuiper)' 첫 양산형 위성들을 탑재한 유나이티드 런치 얼라이언스(ULA)의 아틀라스 V 로켓이 발사를 앞두고 준비 중이다. 사진=연합AFP

지난 2025년 9월 베이징 톈안먼 광장에서 열린 항일 전쟁 승리 및 세계 제2차 대전 종전 80주년 기념 열병식에서 둥펑-61(DF-61) 대륙간탄도미사일이 공개되고 있다. 사진=연합AFP

2026년 초, 글로벌 금융 시장은 두 개의 강력한 모멘텀이 교차하는 지점에 서 있다. 하나는 일론 머스크의 스페이스X의 xAI와 합병 소식 및 상장 가능성에 대한 기대감이고, 다른 하나는 트럼프 2.0 시대의 본격화다. 스페이스X 통합 기업의 가치는 최근 1.25조 달러(약 1811조 원)까지 거론되고 있는데, 이는 민간 주도 우주 경제의 폭발적 성장 가능성을 보여주는 상징적 사건이다. 동시에 트럼프 행정부의 재집권은 ‘힘을 통한 평화(Peace through Strength)’ 기조 아래 방위비 증액과 동맹국의 자주 국방 강화를 촉진하고 있다.이 두 흐름은 단순히 개별 이벤트가 아니다. 이들은 우주항공 및 방위산업(Aerospace & Defense·A&D)이라는 하나의 거대한 메가트렌드로 수렴되고 있다. 베네수엘라 및 그린란드 사태, 중동의 지속적 불안정, 우크라이나 전쟁의 장기화 등 글로벌 지정학적 리스크는 각국의 국방 예산 증액을 구조적으로 뒷받침하고 있다.2024년 전 세계 국방비 지출은 전년 대비 약 10% 증가하며 최근 40년 중 가장 빠른 성장률을 기록했으며, 2025년에도 이러한 증가 추세가 지속됐다. 북대서양조약기구(NATO)는 2035년까지 국내총생산(GDP) 대비 최소 3.5%의 핵심 국방비 목표를 제시했고, 유럽연합(EU)은 향후 4년간 8000억 유로를 동원하는 방위력 증강 계획을 추진 중이다.한편 우주 영역에서는 민간 기업들이 주도하는 ‘뉴 스페이스(new space)’ 시대가 본격화되고 있다. 세계경제포럼(WEF)은 우주 경제 규모가 2035년까지 1조8000억 달러로 성장할 것으로 전망한다. 재사용 로켓 기술의 상용화, 저궤도(LEO) 위성군 구축, 인공지능(AI) 기반 우주 데이터 분석 등 혁신적 기술들이 우주를 새로운 경제 영역으로 탈바꿈시키고 있다. 이러한 배경 속에서 A&D 테마는 단순한 경기 순환적 투자 기회를 넘어, 향후 수십 년간 지속될 구조적 성장 스토리로 자리매김하고 있다.전통적으로 우주항공과 방위산업은 별개의 섹터로 인식돼 왔다. 전자는 민간 항공 여행과 우주 탐사를, 후자는 국방 무기 체계를 다루는 것으로 구분됐다. 그러나 21세기 들어 이 경계는 급속히 모호해지고 있으며, 오늘날 두 산업은 기술적·전략적으로 깊이 융합되고 있다.가장 명확한 융합 지점은 ‘듀얼 유즈(dual-use)’ 기술의 확산이다. 록히드 마틴, 노스롭 그루먼, RTX와 같은 주요 방산 기업들은 동시에 우주 시스템의 핵심 공급자다. 이들은 미사일 방어 시스템의 우주 기반 센서 레이어를 구축하고 위성 통신망을 통한 전장 네트워크를 제공하며, 극초음속 무기와 우주 발사체에 공통으로 적용되는 추진 기술을 개발한다. 미국이 2025년 12월 발표한 1510억 달러 규모의 ‘SHIELD’ 프로그램은 우주 기반 감시와 지상 요격 시스템을 통합한 다층 미사일 방어 체계로, ‘골든돔(Golden Dome)’ 구상의 핵심이며 A&D 산업 융합의 대표적 사례다.또한 국가 안보 개념이 우주 영역으로 확장되면서 ‘우주 국방’이 새로운 전략적 우선순위로 떠올랐다. 미국의 우주 국방 예산은 2017 회계연도 약 70억 달러에서 2026 회계연도 340억 달러로 4배 이상 증가했다. 중국과 러시아의 위성 공격 능력 개발, 우주 쓰레기 증가에 따른 궤도 안보 위협 등이 우주를 새로운 전장으로 만들고 있다.이에 따라 전통적 방산 기업들은 우주 사업부를 급속히 확장하고 있으며, 스페이스X와 같은 민간 우주 기업들도 국방부 계약을 적극 수주하고 있다. 결국 A&D 테마는 하나의 통합된 산업 생태계로 진화하고 있으며, 이는 투자자들에게 단일 테마로 접근해야 하는 이유를 제공한다.현재 A&D 산업이 투자자들의 주목을 받는 이유는 크게 세 가지 구조적 변화로 설명할 수 있다. 첫째, 지정학적 긴장이 장기적이고 예측 가능한 수요를 창출하고 있다. 미·중 전략 경쟁의 심화, 러시아의 공세적 외교 정책, 중동과 동유럽의 불안정은 일시적 현상이 아닌 ‘뉴노멀’로 자리 잡았다. 각국 정부는 국방을 ‘선택적 지출’이 아닌 ‘필수 투자’로 재분류하고 있다. 2024년 미국 국방비는 전 세계 국방비의 37%를 차지하며 압도적 1위를 유지하고 있고, 독일, 일본, 한국 등 전통적으로 방위비 지출에 신중했던 국가들도 GDP 대비 국방비 비중을 빠르게 높이고 있다.둘째, 민간 주도 우주 경제로의 전환이 시장 규모를 기하급수적으로 확대하고 있다. 과거 미국 항공우주국(NASA)과 같은 정부 기관이 주도하던 우주 산업은 이제 스페이스X, 블루 오리진, 원웹 등 민간 기업들이 혁신을 이끌고 있다. 재사용 로켓 기술은 발사 비용을 절반 이하로 낮췄고, 이는 위성 인터넷, 지구 관측, 우주 관광 등 새로운 비즈니스 모델을 가능하게 했다. 미국의 우주 발사 횟수는 2020년 이후 급격히 증가하고 있으며, 저궤도 위성군 구축 경쟁은 향후 수년간 수천 개의 위성 수요를 예고한다.셋째, AI와 자율화 기술의 융합이 산업의 생산성과 부가가치를 혁신적으로 높이고 있다. 국방·정보 컨설팅 기업 부즈 앨런 해밀턴은 엔비디아와 AI 에지 컴퓨팅 파트너십을 체결했고, 플래닛 랩스는 위성 이미지를 AI로 실시간 분석해 NATO에 의사결정 정보를 제공한다. 자율 드론, AI 기반 위협 탐지, 디지털 트윈 시뮬레이션 등은 A&D 산업 전반의 효율성을 극대화하며 새로운 가치 창출 영역을 열고 있다. 이 세 가지 동력이 결합되며 A&D 산업은 ‘방어적 성장주’라는 독특한 매력을 투자자들에게 제공한다.시장조사기관에 따르면 글로벌 A&D 산업은 2025년 8469억 달러에서 2032년 1조4704억 달러로, 연평균 8.2%의 견고한 성장이 예상된다. 이러한 전망을 뒷받침하는 근거는 방위, 상업 항공, 우주 경제 세 영역에서 확인할 수 있다.방위 부문은 지속적인 군수품 증산 사이클이 핵심 동력이다. RTX의 수주 잔고는 2025년 3분기 2510억 달러로 사상 최대치를 기록했으며, 이 중 방위 부문의 해외 비중이 44%에 달한다. 지상 타격용 정밀 유도 미사일(JASSM), 해상 타격용 정밀 유도 미사일(LRASM), 방어용 요격 미사일(PAC-3) 등 핵심 미사일 프로그램에 대한 다년 계약이 체결되며 안정적 생산 기반이 마련됐다. 노스롭 그루먼은 고체 로켓 모터(SRM) 생산능력 확대를 위해 10억 달러를 투자하며 2029년까지 생산량을 2배로 늘릴 계획이다.상업 항공 부문은 팬데믹 이후 회복세가 뚜렷하다. 에어버스와 보잉은 향후 20년간 4만 대 이상의 신규 제트기 수요를 예측한다. 더 주목할 점은 기존 항공기의 유지보수 및 부품 교체 시장인 애프터마켓의 성장이다. 차세대 친환경 항공기 엔진 LEAP의 운용 대수는 2030년까지 현재의 3배로 증가할 전망이며, 하우멧 에어로스페이스는 엔진 부품 부문에서 30% 이상의 마진을 기록하며 공급망 수혜를 입증하고 있다.우주 경제는 가장 혁신적인 성장 영역이다. 저궤도 군집 위성(Proliferated LEO) 모델로의 전환은 비용을 절감하면서도 데이터 수집 능력을 혁명적으로 향상시킨다. 플래닛 랩스의 수주 잔고는 2025 회계연도 3분기 2억3200만 달러에서 2026 회계연도 3분기 7억3400만 달러로 3배 이상 증가했다. 정부, 국방 등 장기 계약 확대와 AI 기반 분석 플랫폼 고도화가 결합된 결과다. 방위 부문의 지정학적 수요, 상업 항공의 여행 회복, 우주 경제의 민간 혁신이라는 세 동력이 결합되며, A&D 산업은 당분간 견고한 고성장 국면을 유지할 전망이다. 이는 방어적 특성과 성장 잠재력을 동시에 보유한 독특한 투자처임을 의미한다.A&D 테마에 투자하려면 록히드 마틴이나 노스롭 그루먼 같은 개별 종목을 선택할 수도 있다. 하지만 이 섹터는 구조적으로 상장지수펀드(ETF) 접근이 더 효과적인데, 네 가지 이유가 이를 뒷받침한다. 첫째, 산업 내 복잡성과 전문성의 장벽이다. A&D 산업은 주계약자, 하위 시스템 공급자, 부품 제조사, 상업 항공, 우주 기업 등 극도로 세분화돼 있다. 각 기업의 수주 잔고, 프로그램 진행 상황, 정부 예산 배정 등을 개별적으로 추적하는 것은 전문 애널리스트에게도 부담스럽다. ETF는 이러한 복잡성을 전문 운용사에 위임하면서 효과적인 분산을 가능하게 한다.둘째, 정부 정책 변동성에 대한 리스크 헤지다. 국방 예산은 정치적 변수에 민감하며, 특정 프로그램의 취소나 지연은 개별 기업에 치명적일 수 있다. ETF는 여러 기업과 프로그램에 분산투자를 함으로써 이러한 특수기업 고유 리스크(idiosyncratic risk)를 완화하는 역할을 한다.셋째, 테마 내 하위 섹터 간 순환매를 포착할 수 있다. 방위 부문이 강세일 때와 상업 항공이 주목받을 때, 혹은 우주 기술이 부각될 때의 사이클이 상이할 수 있다. 균형 잡힌 ETF는 이러한 섹터 로테이션의 수혜를 자동으로 누린다.넷째, 또 다른 메가 트렌드인 AI 혁신과의 강력한 연계성이다. 엔비디아와 팰런티어의 국방 AI 플랫폼 협력, 보잉의 생산라인 내 AI 솔루션 도입은 A&D 산업이 첨단 기술주로 진화하고 있음을 증명한다. 자율 드론과 실시간 위협 탐지 등 AI 기술이 방위산업의 핵심 경쟁력이 된 지금, ETF는 이러한 거대 기술 융합의 수혜를 가장 폭넓게 향유할 수 있는 수단이다.다만, 동일 테마라도 ETF마다 성격이 다를 수 있다는 점은 유념해야 한다. A&D ETF들은 크게 세 가지 유형으로 구분된다. 방위산업 집중형, 항공우주 복합형, 우주 중심 혁신형 등이다.A&D 테마에 대한 관심이 높아지면서 국내외 상장 A&D ETF가 투자자에게 폭넓은 선택지를 제공하고 있다. 국내 상장 ETF는 원화 거래와 접근 편의성을, 해외 상장 ETF는 다양한 선택지와 비용 효율성을 제공한다.WON 미국우주항공방산 ETF(440 910 KS)는 국내 상장된 글로벌 A&D 테마 ETF 중 가장 먼저 출시된 상품이다. 미국 A&D 산업 전반의 대형주와 소형주에 균형 있게 투자해 글로벌 시장을 선도하는 미국 방산 기업들의 안정성과 우주 산업의 성장 잠재력을 동시에 누릴 수 있다. 원화로 간편하게 거래할 수 있어 해외 주식 거래 경험이 없는 투자자도 쉽게 접근할 수 있다.TimefolioIME 글로벌우주테크&방산액티브 ETF(478150 KS)는 우주 산업의 성장성과 방산 분야의 안정성을 겸비한 글로벌 기업에 투자하는 액티브 ETF다. 미국뿐 아니라 유럽 및 기타 지역의 A&D 기업들을 포함하며, 운용사가 시장 상황에 따라 능동적으로 포트폴리오를 조정한다. 지역 분산 효과를 통해 미국 중심 상품들과 차별화되며, 유럽의 방위력 증강과 NATO 국방비 확대 수혜를 동시에 포착할 수 있다.iShares U.S. Aerospace & Defense ETF(ITA US)는 A&D 테마의 가장 대표적이고 규모가 큰 펀드다. 방위산업과 상업 항공의 균형 잡힌 포트폴리오를 제공하며, 미국 A&D 산업을 대표하는 대형주 중심으로 구성돼 있다. 높은 유동성과 낮은 비용 구조 덕분에 중장기 관점에서 A&D 테마 전체에 균형 잡힌 노출을 원하는 투자자에게 적합하다.SPDR S&P Aerospace & Defense ETF(XAR US)는 동일 가중 방식을 채택하며 ITA보다 중소형주와 혁신 기업 비중이 높다. 특성상 기반 방산 기술, 우주 발사 서비스 등 신흥 분야 기업들을 상대적으로 더 많이 포함하고 있어 지정학적 리스크 고조와 국방비 혁신 트렌드에 민감하게 반응한다. 카만 홀딩스, 에어로바이런먼트, 로켓 랩 등 드론·우주 발사 혁신 기업들이 상위 종목에 포함돼 있다.Procure Space ETF(UFO US)는 순수 우주 테마에 집중하는 ETF다. 로켓 랩, 플래닛 랩, AST 스페이스 모바일 등 위성 운영, 발사 서비스, 우주 데이터 분석 기업들로 구성되며, 민간 주도 우주 경제의 혁신 기업들이 핵심이다. 우주 경제의 폭발적 성장 잠재력에 가장 순수하게 노출돼 있지만 변동성이 높은 편이다. 스페이스X 상장 시 이 펀드의 구성 변화와 수혜 정도를 주목할 필요가 있다.국내 투자자는 접근성이 우수한 WON, TimefolioIME 같은 국내 상장 ETF부터 시작하거나, 더 다양한 선택지를 원한다면 ITA, XAR, UFO 같은 해외 상장 ETF를 고려할 수 있다. 자신의 투자 목표와 리스크 성향에 맞는 유형 및 ETF를 선택하는 것이 중요하다.A&D 테마는 독특한 투자 가치를 지닌다. 방위 부문의 경기 방어적 특성, 상업 항공의 경기 순응성, 우주 경제의 성장주 속성이 하나의 테마 안에 공존하기 때문이다. 이러한 다층 구조는 A&D ETF가 지정학적 리스크에 대한 헤지 수단이면서 동시에 기술 혁신의 수혜를 포착하는 도구로 기능할 수 있게 한다. 방위산업 투자는 때로 윤리적 논쟁을 동반하지만, A&D 테마 ETF는 국가 안보, 기술 경쟁, 우주 전략이라는 구조적 변화를 투자 가능한 형태로 제공하는 수단이라는 점을 이해할 필요가 있다.포트폴리오 관점에서 A&D 테마는 전통적인 주식·채권 분산과는 다른 차원의 리스크 특성을 제공한다. 글로벌 불확실성 고조 시에는 방위 부문이 안정적 수익을, 평화 시에는 상업 항공과 우주 부문이 성장을 견인한다. 즉, 경기 사이클과 지정학적 리스크 사이클에 대한 이중 헤지 효과다. 또한 A&D 테마는 ‘디지털 전환’, ‘AI 혁명’, ‘신냉전 질서’라는 21세기 메가트렌드의 교차점에 위치해 있어, 장기 포트폴리오의 테마 다각화 측면에서도 의미가 크다.장기 전망 측면에서 A&D 산업은 향후 수십 년간 수조 달러 규모의 새로운 시가총액이 창출될 가능성을 보여준다. 스페이스X의 합병 및 상장은 그 흐름의 신호탄일 수 있으며, 수십 개의 우주 유니콘 기업들이 뒤를 이을 것으로 예상된다. 단기 변동성은 불가피할 수 있지만, 장기 투자자에게는 오히려 진입 기회가 될 수 있다.(이 글은 필자의 개인적인 소견으로 소속 회사의 공식적인 의견과 다를 수 있음을 알려 드립니다.)