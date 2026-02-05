[2026 필수 보유 ETF 18선]세계 1위 반도체 ETF의 한국판, 글로벌 대장주 총집결…KODEX 미국반도체

글로벌 반도체 시장을 주도하는 미국 상장 핵심 기업들을 한번에 담는 ETF다. 단순 시가총액 순이 아니라 매출의 50% 이상이 반도체에서 발생하는 기업들을 선별하며, 미국 엔비디아와 대만 TSMC, 네덜란드 ASML 등 AI 시대의 글로벌 대장주들이 많은 비중을 차지한다. 세계 최대 반도체 ETF인 'VanEck Semiconductor ETF(SMH)'와 동일한 지수를 추종해 검증된 성과를 공유하는 '한국판 SMH'다.투자 포인트2026년은 6세대 고대역폭메모리(HBM4) 양산이 본격화되는 시기로, 엔비디아 차세대 GPU에 탑재될 HBM4의 수율·성능 인증이 주가를 좌우할 핵심 변수다. 메모리 공급 부족이 이어지는 가운데 기업용 SSD 수요 증가로 낸드 가격의 구조적 상승이 예상되며, 온디바이스 AI 확산에 따른 AI PC, 스마트폰 교체 수요로 모바일 메모리 전반의 수혜가 기대된다.리스크 요인대중국 반도체 수출 규제 강화 시 주요 미국 반도체 기업들의 매출 둔화가 불가피하다. 빅테크의 AI 수익성이 부진할 경우 데이터센터 투자 축소로 이어질 수 있다. 또한 TSMC 비중이 높아 대만 해협 관련 지정학적 리스크에 따른 변동성 확대 가능성도 존재한다.적정 매수 시기연초부터 분할 매수 관점에서 접근할 만한 투자 대상이다. 실적 시즌을 앞두고 단기 조정이 나타날 경우에는 비중을 적극적으로 확대하는 전략이 유효하다.