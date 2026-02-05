[2026 필수 보유 ETF 18선] 글로벌 반도체 승장독식 구조 수혜 극대화…ACE 글로벌반도체TOP4 plus

글로벌 반도체 산업을 메모리, 비메모리(시스템), 파운드리, 반도체 장비 등 4개 섹터로 구분해 각 분야의 글로벌 1위 기업들에 집중 투자한다. 엔비디아(비메모리), TSMC(파운드리), ASML(장비), SK하이닉스 또는 삼성전자(메모리) 등 각 분야를 대표하는 톱4 기업에 약 80%의 비중을 할당해 승자독식 구조의 수혜를 극대화한다. 한국투자신탁운용이 ‘ACE ETF’ 리브랜딩 이후 처음으로 선보인 ETF로, 2022년 11월 상장 이후 3년 수익률 300%를 넘어서며 시장의 관심을 받았다.김대준 한국투자증권 애널리스트투자 포인트AI 산업이 개화하는 과정에서 관련 기술의 기본 요소인 반도체를 주목한다. 반도체 4대 핵심 영역인 메모리, 비메모리, 파운드리, 장비 분야의 1위 기업에 집중 투자한다는 점에서 다른 ETF와 차별성이 있다. AI 승자독식 구조에서 기대 수익률을 더 높일 수 있을 것이다. 엔비디아, SK하이닉스, TSMC, ASML로 구성된 ETF는 국가별 분산 전략도 내포하고 있다.리스크 요인상위 4개 기업에 집중돼 있어 특정 기업 리스크가 발생할 경우, 위험에 노출될 수 있다. 더불어 고밸류 부담에 따른 조정 압력과 반엔비디아 전선과의 경쟁이 심화할 수 있다.적정 매수 시기실적 발표 전 횡보 국면에서 분할 매수를 시도할 필요가 있다. 중장기 관점에서 적립식 접근이 유효할 것이다. 호실적 발표 시 가파른 상승세를 보일 수 있다는 점도 긍정적이다.