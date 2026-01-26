품격 있는 선물을 원한다면

이거 어때. 호텔에서 준비한 2026년 설 선물 세트.

반얀트리 클럽 앤 스파 서울은 한우, 과일, 전통 디저트, 지역 특산 식재료, 와인 등 명절 대표 먹거리를 중심으로 정성스레 구성한 ‘반얀트리 선물 세트’ 10종을 선보였다. 먼저, 1++ No.9 한우의 구이용 최고 부위를 담은 ‘프리미엄 한우 세트’와 실속형 ‘스페셜 한우 모둠 세트’, 로열바인·한라봉·애플망고·레드향 등 최상급 제철 과일 7종을 담은 ‘명품 혼합 과일 세트’를 선보이며 차별화를 꾀했다. 지역 고유의 맛과 이야기를 담은 선물도 준비했다. 논산 지역과 대둔산 인근 청정지역에서 수확한 두리감을 사용한 ‘흑실 곶감 세트’, ‘죽방렴 멸치·해조류 세트’, 전라도 명인의 ‘해산물 볶음 고추장·김 세트’ 등은 명절 상차림은 물론 일상의 식탁에도 두루 활용하기 좋다. 궁중 병과를 정성스럽게 빚어낸 ‘궁중 한식 디저트 세트’, 한과 8종을 정갈하게 담아낸 ‘전통 한과 3단 세트’, ‘프리미엄 한우 육포 세트’는 품격을 더하기에 손색없다. 주류 부문에서는 세계적인 현대미술가 무라카미 다카시의 <미소 짓는 꽃>을 담은 ‘돔페리뇽 무라카미 다카시 스페셜 에디션’을 단 30병 한정 수량으로 선보인다.매년 명절 시즌마다 품격 있는 선물 세트를 선보여 온 호텔 베이커리 ‘더 델리(The Deli)’는 올해도 어김없이 전문 셰프와 소믈리에의 큐레이션을 통해 풍성한 ‘2026 설 선물 세트’를 준비했다. 수제 초콜릿, 파운드 케이크, 피낭시에 등 셰프가 직접 만든 홈메이드 디저트부터 와인, 티 등까지 구성돼 있으며, 비즈니스를 위한 세트도 마련돼 있어 취향과 목적에 최적화된 선택이 가능하다. 뿐만 아니라, 최상의 풍미와 육즙을 자랑하는 '프리미엄 한우 1++세트', 최상급 마블링과 깊은 풍미를 자랑하는 '시그니처 한우 1++ 세트'와 '한우 1+세트'도 마련돼 육류 애호가들은 취향에 따라 다양한 부위 및 종류를 선택할 수 있다. 특히, 올해는 스케이팅 왈츠 하이 스노우볼과 호텔 마스코트 갓하이(GAT HY) 굿즈로 구성된 한정판 ‘브랜드 햄퍼’를 단독으로 선보여 호텔 브랜드 경험을 하나의 선물로 완성했다.설 선물 세트의 대표주자인 한우를 10만 원대부터 80만 원대까지 다양한 가격대로 준비했다. ‘한우 구이 미향 세트 1호’는 이번 선물세트 중 최고가를 자랑하는 프리미엄 한우 구성이다. ‘한우 구이 미향 세트 3호’는 1++ 등급의 최상급 한우 중 구이에 적합한 부위를 엄선해 담았다. ‘한우 모둠 1호’와 ‘한우 알찬 3호’ 등 고기 활용도에 따라 다양한 구성을 갖춘 1++ 한우 특선 세트도 마련했다. ‘안동한우 세트’와 ‘모둠 선물 세트’, ‘명품 구이 세트’, ‘꽃등심 구이 세트’ 등도 만나볼 수 있다. 고소한 맛과 은은한 향이 특징인 안동 한우는 특별한 명절 선물로 제격이다. 건강을 기원하는 선물로는 갓 손질한 송이를 벌꿀에 담아 은은한 향을 살린 ‘자연송이 건강 꿀’, 산삼 뿌리 배양근을 벌꿀에 재운 ‘산삼 배양근 건강 꿀’, 두 가지를 함께 구성한 ‘자연송이 & 산삼 배양근 건강 꿀 세트’ 등 양양에서 직접 채취한 자연산 꿀이 준비돼 있다. 제철 산지에서 엄선한 과일을 담은 ‘사과 & 배 세트’와 ‘모둠 과일 세트’도 마련돼 있다.조선호텔의 셰프와 호텔리어가 엄선한 100여 종의 상품을 10만 원대의 실속형부터 150만 원대 프리미엄 고급형까지 다양한 구성으로 선택의 폭을 넓혔다. 가장 인기 있는 한우 세트는 1++ 한우 중에서도 최고급 부위만으로 구성한 150만 원대의 ‘VIP 세트’부터 명절 상차림에 적합한 20만 원대 ‘실속 세트’ 등 다채롭게 구성했으며, 온라인 전용 상품인 ‘조선호텔 한우 오마카세’로 1·2인 가구도 겨냥했다. ‘법성포 영광 굴비’, ‘제주 진 은갈치’와 ‘제주 선 건옥돔’ 등 바다의 신선함을 담은 다양한 상품들과 신선한 최고급 식재료에 조선호텔 셰프의 비법을 담은 레시피로 완성한 ‘조선호텔 전복장’, ‘조선호텔 간장게장’은 미식가를 위한 특별한 선물로 제격이다. 프리미엄 김치로 명성 높은 ‘조선호텔 김치 세트’도 빠질 수 없다. 인기 상품 중심으로 구성된 ‘스타세트’와 별미 김치를 추가한 ‘트리니티 세트’ 두 가지 구성으로 실용성과 정성을 모두 갖췄다. 여기에 조선호텔앤리조트의 소믈리에가 엄선한 시그니처 와인도 준비했다.양정원 기자 neiro@hankyung.com