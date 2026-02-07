[ETF 숨은 보석 32선]CD 금리 복리에 코스피 추가 수익도 가능...KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)

양도성예금증서(CD) 1년물 하루치 금리를 매일 복리로 수익 반영을 하면서 동시에 코스피200 지수가 하루 1% 이상 상승 시 연 0.5%(연환산)의 하루치 수익을 추가로 지급한다. 기초자산으로 삼고 있는 CD 1년물은 기존 CD 91일물보다 투자 기간이 더 길어 일반적인 상황에서는 기본 금리가 더 높다.추천: ★