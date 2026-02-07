홈 한경MONEY [ETF 숨은 보석 32선]CD 금리 복리에 코스피 추가 수익도 가능...KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/money/article/202601153815c URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.02.07 06:00 수정2026.02.07 06:00 김수정 기자 [커버스토리]테마별 ETF 숨은 보석 32선KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)양도성예금증서(CD) 1년물 하루치 금리를 매일 복리로 수익 반영을 하면서 동시에 코스피200 지수가 하루 1% 이상 상승 시 연 0.5%(연환산)의 하루치 수익을 추가로 지급한다. 기초자산으로 삼고 있는 CD 1년물은 기존 CD 91일물보다 투자 기간이 더 길어 일반적인 상황에서는 기본 금리가 더 높다. 추천: ★ © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 푸드엔, 중진공 '동반성장 네트워크론' 3년 연속 참여… [ETF 숨은 보석 32선]국내 최대 규모 머니마켓 ETF...KODEX 머니마켓액티브 [ETF 숨은 보석 32선]올웨더 전략으로 안정적 분산투자...RISE 글로벌자산배분액티브 [ETF 숨은 보석 32선]25년 이상 배당 늘린 우량 기업에 투자...TIGER 미국S&P500배당귀족 2월 방학·설 연휴 볼만한 공연 라인업