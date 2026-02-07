홈 한경MONEY [ETF 숨은 보석 32선]주식과 채권의 만남,1년 수익률 72%...RISE 주식혼합 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/money/article/202601153831c URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.02.07 06:00 수정2026.02.07 06:00 김수정 기자 [커버스토리]테마별 ETF 숨은 보석 32선RISE 주식혼합코스피200과 국고채권에 분산투자 해 국내 주식과 채권의 균형 잡힌 수익을 추구하는 국내 주식혼합형 ETF다. 2013년 10월 16일 설정된 이후 주식 비중은 최대 90% 이하, 채권 비중은 50% 미만으로 운용된다. 최근 성과를 보면 1월 15일 기준 1년 수익률이 70.59%에 달한다. 추천: ★ © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 푸드엔, 중진공 '동반성장 네트워크론' 3년 연속 참여… [ETF 숨은 보석 32선]국내 최대 규모 머니마켓 ETF...KODEX 머니마켓액티브 [ETF 숨은 보석 32선]CD 금리 복리에 코스피 추가 수익도 가능...KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) [ETF 숨은 보석 32선]올웨더 전략으로 안정적 분산투자...RISE 글로벌자산배분액티브 [ETF 숨은 보석 32선]25년 이상 배당 늘린 우량 기업에 투자...TIGER 미국S&P500배당귀족