[ETF 숨은 보석 32선]주식과 채권의 만남,1년 수익률 72%...RISE 주식혼합

코스피200과 국고채권에 분산투자 해 국내 주식과 채권의 균형 잡힌 수익을 추구하는 국내 주식혼합형 ETF다. 2013년 10월 16일 설정된 이후 주식 비중은 최대 90% 이하, 채권 비중은 50% 미만으로 운용된다. 최근 성과를 보면 1월 15일 기준 1년 수익률이 70.59%에 달한다.추천: ★