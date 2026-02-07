홈 한경MONEY [ETF 숨은 보석 32선]25년 이상 배당 늘린 우량 기업에 투자...TIGER 미국S&P500배당귀족 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/money/article/202601153838c URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.02.07 06:00 수정2026.02.07 06:00 김수정 기자 [커버스토리]테마별 ETF 숨은 보석 32선TIGER 미국S&P500배당귀족S&P500 구성 기업들 중 꾸준히 배당을 늘려 온 배당귀족주에 투자한다. 배당귀족주는 25년 이상 배당을 늘려 온 기업들을 말하며 안정적인 이익 성장을 바탕으로 한 꾸준한 현금흐름과 견고한 펀더멘털을 보유해 성장 가능성이 높은 것으로 평가받고 있다. 매월 꾸준한 소득(인컴)을 얻으려는 투자자들로부터도 관심이 높다. 추천: ★ © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 푸드엔, 중진공 '동반성장 네트워크론' 3년 연속 참여… [ETF 숨은 보석 32선]국내 최대 규모 머니마켓 ETF...KODEX 머니마켓액티브 [ETF 숨은 보석 32선]CD 금리 복리에 코스피 추가 수익도 가능...KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) [ETF 숨은 보석 32선]올웨더 전략으로 안정적 분산투자...RISE 글로벌자산배분액티브 2월 방학·설 연휴 볼만한 공연 라인업