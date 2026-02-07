[ETF 숨은 보석 32선]25년 이상 배당 늘린 우량 기업에 투자...TIGER 미국S&P500배당귀족

S&P500 구성 기업들 중 꾸준히 배당을 늘려 온 배당귀족주에 투자한다. 배당귀족주는 25년 이상 배당을 늘려 온 기업들을 말하며 안정적인 이익 성장을 바탕으로 한 꾸준한 현금흐름과 견고한 펀더멘털을 보유해 성장 가능성이 높은 것으로 평가받고 있다. 매월 꾸준한 소득(인컴)을 얻으려는 투자자들로부터도 관심이 높다.추천: ★