골드로 완성된 아이콘

옐로 골드와 화이트 골드로 이어진 폴로 79의 서사, 트릴로지의 완성.

전면을 골드로 빚어낸 브레이슬릿 워치로 한 시대를 정의했던 피아제 폴로는 1979년 탄생 이후 메종을 상징하는 아이콘으로 자리해 왔다. 그리고 2024년, 메종 설립 150주년을 기념해 오리지널 폴로의 정신을 현대적으로 계승한 '폴로 79' 옐로 골드가 등장하며 새로운 장을 열었다. 2025년 화이트 골드 버전에 이어, 2026년 투 톤 버전이 합류하면서 마침내 골드를 중심으로 한 '폴로 79'의 트릴로지(Trilogy)를 완성했다. 옐로 골드와 화이트 골드를 조화롭게 결합한 이번 에디션은 피아제가 정의해 온 우아한 스포츠 워치의 미학을 한층 깊이 있게 확장해 골드를 향한 메종의 집념을 분명히 보여준다. 브러싱 처리한 화이트 골드 케이스와 일체형 브레이슬릿 위에 폴리싱 마감의 옐로 골드 가드룬 디테일을 더해, 오리지널 모델의 상징적 디자인 언어를 유지하면서도 소재 대비가 만들어내는 세련된 리듬을 강조한다. 케이스와 브레이슬릿이 유기적으로 이어지는 아방가르드한 구조는 피아제 특유의 대담함과 절제된 우아함을 동시에 드러낸다. 여기에 울트라-씬 마이크로 로터 무브먼트 1200P1이 더해져, 슬림한 실루엣과 편안한 착용감을 구현한다.