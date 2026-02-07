[ETF 숨은 보석 32선]금리 인하 시대의 필승 카드...iShares 20+ Year Treasury Bond

전 세계적으로 가장 인지도가 높은 미국 국채 ETF 중 하나로, 금리 변동에 민감하게 반응하는 것이 특징이다. 미국 국채 중 잔존 만기 20년 이상 장기채에 투자하며 안전자산의 역할뿐 아니라 금리 인하 국면에서 시세 차익을 기대하는 투자자들이 적극적으로 활용하는 대표적인 상품이다.추천: ★