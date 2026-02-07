홈 한경MONEY [ETF 숨은 보석 32선]금리 인하 시대의 필승 카드...iShares 20+ Year Treasury Bond 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/money/article/202601153860c URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.02.07 06:00 수정2026.02.07 06:00 김수정 기자 [커버스토리]테마별 ETF 숨은 보석 32선iShares 20+ Year Treasury Bond전 세계적으로 가장 인지도가 높은 미국 국채 ETF 중 하나로, 금리 변동에 민감하게 반응하는 것이 특징이다. 미국 국채 중 잔존 만기 20년 이상 장기채에 투자하며 안전자산의 역할뿐 아니라 금리 인하 국면에서 시세 차익을 기대하는 투자자들이 적극적으로 활용하는 대표적인 상품이다. 추천: ★ © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 푸드엔, 중진공 '동반성장 네트워크론' 3년 연속 참여… [ETF 숨은 보석 32선]국내 최대 규모 머니마켓 ETF...KODEX 머니마켓액티브 [ETF 숨은 보석 32선]CD 금리 복리에 코스피 추가 수익도 가능...KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) [ETF 숨은 보석 32선]올웨더 전략으로 안정적 분산투자...RISE 글로벌자산배분액티브 [ETF 숨은 보석 32선]25년 이상 배당 늘린 우량 기업에 투자...TIGER 미국S&P500배당귀족