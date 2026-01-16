갯벌의조개, '제82회 프랜차이즈 창업박람회' 참가

갯벌의조개가 15일(목)부터 17일(토)까지 3일간 서울 코엑스에서 열리는 '제82회 프랜차이즈 창업박람회'에 참가한다고 밝혔다.제82회 프랜차이즈 창업박람회는 예비 창업자와 업계 관계자를 대상으로 다양한 외식·서비스 프랜차이즈 브랜드를 한자리에서 소개하는 행사로, 갯벌의조개는 이번 박람회를 통해 브랜드 경쟁력과 창업 모델을 직접 소개할 예정이다. 전시 부스는 코엑스 홀 B J109,110,111,112에 마련된다.갯벌의조개는 매일 가까운 바닷가에서 공수한 조개와 해산물로 신선하고 푸짐한 해산물 요리를 선보이고 있는 곳이다. 메인 메뉴인 '대왕 조개전골'을 중심으로 바지락칼국수, 해물칼국수, 낙지탕탕이, 해산물 전복 물회 등 다양한 메뉴를 선보이고 있다. 최근 ▲순살바지락칼국수 ▲얼큰순살바지락칼국수 ▲남해꼬막비빔밥 ▲남해불꼬막덮밥 등의 신메뉴를 출시하며 메뉴 경쟁력을 강화했다.이러한 메뉴는 원재료 손질과 조리 공정을 표준화해 운영 부담을 낮추는 한편, 회전율 중심의 매장 구조로 안정적인 매출 흐름을 구축하고 있다. 이에 적은 인원으로도 운영이 가능하며, 조리법이 간편해 음식 경험이 없는 초보도 쉽게 운영이 가능하다.이번 박람회 현장에서는 브랜드 소개와 함께 창업 구조, 투자 비용, 매장 운영 방식 등에 대한 상담이 진행된다. 특히 외식업 경험이 없는 예비 창업자도 이해하기 쉽도록 운영 프로세스와 수익 구조를 중심으로 한 맞춤형 상담을 제공할 계획이다.갯벌의조개 관계자는 "이번 프랜차이즈 창업박람회를 통해 브랜드의 운영 시스템과 실제 매장 운영 사례를 보다 투명하게 소개할 예정"이라며 "현실적인 창업을 고민하는 예비 점주들에게 실질적인 정보를 제공하는 데 초점을 맞추고 있다"고 밝혔다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com