동원개발, 부산 대남라인 상승세 속 '경성대부경대역 비스타동원' 분양…

- 연초 부산 부동산 시장 회복 국면, 대남라인을 중심으로 핵심지에 수요 집중

2025년 부산 분양시장은 여전히 양극화 현상이 이어진 것으로 조사됐다. 분양광고대행사 애드메이저가 매년 발간하는 부산 부동산시장동향 보고서에 따르면 부산지역은 작년 29개 단지, 17,446세대가 공급되었는데 청약경쟁률 상위 3곳이 모두 남구, 수영구, 해운대구 등 동부산권이었고 그 중에서도 두 곳이 대남라인에 위치한 '써밋리미티드남천(23.59대 1)'과 '한화포레나 부산대연(21대 1)'으로 나타났다.청약 접수 건수를 기준으로 보면 대남라인에 대한 선호는 더욱 분명하다. 지난해 부산 전체 민간 아파트 분양 단지 중 6개 단지만이 청약건수 네자리수를 기록한 가운데, 대남라인 분양 단지 2곳에 접수된 건수는 1만8,142건으로 전체의 약 39%를 차지했다. 부산 전체 청약시장에서 10명 중 약 4명이 대남라인을 선택한 것이다.이런 분위기 속에 2018년 이후 8년 연속 부울경 지역 1위 자리를 지키고 있는 동원개발이 '경성대부경대역 비스타동원 더프리미엄'을 2월 분양한다고 밝혀 실거주 만족도가 높은 검증된 지역인 대남라인 프리미엄을 이어 나갈지에 관심이 모이고 있다.부산광역시 남구 대연동 일원에 들어서는 '경성대부경대역 비스타동원 더프리미엄'은 대연맨션 소규모재건축 정비사업으로서, 부산에서 주거선호도가 높은 지역으로 인정받고 있는 대남라인이면서 초역세권 프리미엄까지 누릴 수 있는 2026년의 기대주로 꼽힌다.'경성대부경대역 비스타동원 더프리미엄'은 광안리 및 수영, 센텀과 이어지는 남천동과 생활인프라가 잘 갖춰진 대연동을 동시에 누리는 대남라인의 중심 입지로, 그 가치와 희소성을 바탕으로 실수요자들과 투자자들의 많은 주목을 받고 있다.2호선 경성대부경대역 초역세권에 수영로, 황령대로, 대남교차로, 광안대교, 황령3터널(예정) 등 사통팔당 교통망을 자랑하며 이마트, 홈플러스, CGV, 부산박물관, 금융 및 병·의원 등 경성대학교 상권과 남천동의 생활·교육 원스톱 인프라를 동시에 누리는 입지에 자리한다.또한 대연초등학교가 도보거리에 위치하며 남천중, 대연고 등 1km 내 초중고와 남부도서관, 남천동 학원가가 인접해 교육환경도 우수하다.캠퍼스 프리미엄도 뚜렷하다. 경성대와 부경대 두 개의 대학캠퍼스를 가깝게 이동할 수 있고 재학생들과 교직원 등 풍부한 임대수요를 겨냥한 쉐어하우스로 이용 가능하다는 점에서 투자성도 갖추고 있다. 신혼부부·다자녀 특별공급 가구 대상으로 분양가의 5%를 잔금에서 할인해 주는 '아이맘 부산플랜'도 조건충족 시 일부세대에 한하여 적용된다.위치는 부산광역시 남구 대연동 일원이며 공급 규모는 전용 59·84㎡, 일반분양은 103세대이다. 견본주택은 부산광역시 수영구 광안동에 2월 중 오픈할 예정이다.한편 동원개발은 올해 부산시민공원 비스타동원 322세대, 해운대 비스타동원 2차 618세대, 울산중구 태화강비스타동원 1506세대, 울산 북구 더파크 비스타동원 998세대, 울산 남구 더게이트 비스타동원 580세대, 대전역 비스타동원 610세대 등 전국적인 분양 준비에 박차를 가하고 있는 것으로 알려져 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com