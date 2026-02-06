홈 한경MONEY [ETF 숨은 보석 32선] 국내 최대·최고의 유동성, 서학개미의 원픽...TIGER 미국S&P500 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/money/article/202601165514c URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.02.06 06:00 수정2026.02.06 06:00 김수정 기자 [커버스토리] ETF 숨은 보석 32선TIGER 미국S&P500국내 최초의 미국 S&P500 현물형 해외주식형 펀드다. 선물이나 일부 선물을 편입하는 구조가 아닌 S&P500 지수 내 종목들을 직접 편입하는 구조로, 국내 투자자들에게 미국 대표 지수에 가장 효과적인 투자법을 제시했다는 평가를 받으며 상장 직후부터 투자자들의 큰 관심을 받았다. 추천: ★★ © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 [ETF 숨은 보석 32선]중국 미래 이끄는 테크 '어벤져스'에 올인...KODEX 차이나테크TOP10 [ETF 숨은 보석 32선]TSMC와 대만 테크 군단에 올인...Franklin FTSE Taiwan ETF TO SEE, TO FEEL [ETF 숨은 보석 32선]샤오미·알리바바가 이끄는 중국 빅테크의 부활...TIGER 차이나항셍테크 [ETF 숨은 보석 32선]포스트 차이나, 인도 대장주 50개에 집중 투자...TIGER 인도니프티50