[ETF 숨은 보석 32선]주가 상승과 엔고 수혜를 동시에...TIGER 일본니케이225

[커버스토리] ETF 숨은 보석 32선TIGER 일본니케이225도쿄증권거래소 프라임 시장에 상장된 종목 중 유동성이 높은 225개 종목으로 구성된 니케이225를 추종한다. 유니클로의 '패스트리테일링', 반도체 장비주 '도쿄일렉트론', 투자의 귀재 '소프트뱅크' 등 전 세계적으로 경쟁력을 갖춘 일본 대표 기업들이 대거 포함돼 있다. 일본 경제의 부활과 증시 활황의 수혜를 누릴 수 있다. 추천: ★