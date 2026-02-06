[ETF 숨은 보석 32선]중국 미래 이끄는 테크 '어벤져스'에 올인...KODEX 차이나테크TOP10

[커버스토리]테마별 ETF 숨은 보석 32선

KODEX 차이나테크TOP10
중국의 미래를 결정 지을 4대 핵심 성장 산업(기술·소비·헬스케어·자본재)의 최상위 기업 10개에만 압축 투자한다. 중국 정부가 국책 사업으로 밀어주는 미래 산업의 대장주들을 모두 담고 있다. 텐센트, 알리바바, CATL 등 각 분야 1위 기업들의 비중이 매우 높아, 중국 혁신 산업의 성과를 가장 직접적으로 향유한다.
추천: ★