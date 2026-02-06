홈 한경MONEY [ETF 숨은 보석 32선]중국 미래 이끄는 테크 '어벤져스'에 올인...KODEX 차이나테크TOP10 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/money/article/202601165788c URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.02.06 06:00 수정2026.02.06 06:00 김수정 기자 [커버스토리]테마별 ETF 숨은 보석 32선KODEX 차이나테크TOP10중국의 미래를 결정 지을 4대 핵심 성장 산업(기술·소비·헬스케어·자본재)의 최상위 기업 10개에만 압축 투자한다. 중국 정부가 국책 사업으로 밀어주는 미래 산업의 대장주들을 모두 담고 있다. 텐센트, 알리바바, CATL 등 각 분야 1위 기업들의 비중이 매우 높아, 중국 혁신 산업의 성과를 가장 직접적으로 향유한다. 추천: ★ © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 [ETF 숨은 보석 32선]TSMC와 대만 테크 군단에 올인...Franklin FTSE Taiwan ETF TO SEE, TO FEEL [ETF 숨은 보석 32선]샤오미·알리바바가 이끄는 중국 빅테크의 부활...TIGER 차이나항셍테크 [ETF 숨은 보석 32선]포스트 차이나, 인도 대장주 50개에 집중 투자...TIGER 인도니프티50 한 눈에 보는 증권사 추천종목