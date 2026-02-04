예상 연금수령액 점검까지 한번에삼성생명이 고객의 안정적인 노후 준비를 돕기 위해 차별화된 연금 설계 솔루션을 마련했다.지난달 론칭한 삼성생명 '연금LAB'은 ‘Life And Balance’의 의미를 담아 연금을 통해 고객이 미래와 노후를 균형 있게 준비하도록 돕는 디지털 연금 분석 서비스다. 단순히 연금 상품 정보를 나열하는 데 그치는 것이 아니라, 선별된 콘텐츠를 하나로 통합해 고객이 연금의 필요성을 체감하고 준비할 수 있도록 한 것이 특징이다.'연금 LAB'은 고객의 연령, 직업, 자금 여력 등 개별적인 상황을 종합적으로 고려, 고객에게 가장 필요한 상품을 알려준다. 예를 들어 연말정산 시즌인 연초에 '13월의 월급'을 기대하는 직장인을 위해 연간 600만 원 납입 시 최대 99만 원(16.5% 세액공제·관련 세법 충족 시)을 돌려 받을 수 있는 연금 상품을 제안하는 최적의 시뮬레이션을 추천한다.마이데이터 연동 등의 절차 없이도 국민연금, 퇴직연금, 개인연금으로 이어지는 이른바 ‘3층 연금’의 대략적인 예상 수령액을 몇 번의 클릭만으로 간편하게 확인할 수 있는 기능도 갖추고 있다. 그 밖에도 연금 성향 진단과 사회초년생의 연금 준비 팁 등 다양한 콘텐츠를 만나볼 수 있다.삼성생명 관계자는 "노후라는 긴 항해에서 연금보험은 고객을 안전하게 목적지로 인도하는 등대와 같다"며 "연금LAB을 통해 연금보험의 이로움과 필요성을 체감할 수 있었으면 한다"고 말했다.일반·법인·연체 상담부터 추심·콜 기능까지토스뱅크가 자체 기술로 완성한 통합 상담 시스템 ‘헬프데스크’를 전면 도입했다. 헬프데스크는 외부 솔루션 기반의 상담 시스템에서 벗어난 ‘올인원(all-in-one)’ 시스템이다.헬프데스크는 상담원이 하나의 화면에서 모든 업무를 처리할 수 있는 환경을 새롭게 구축한 것이 핵심이다. 기존 금융권의 상담 환경은 일반 상담과 법인 상담, 연체 관리, 전화 응대 등의 시스템이 각기 다른 외부 솔루션으로 분리돼 있는 경우가 대부분이었다. 이 때문에 고객이 겪고 있는 다양한 환경이나 복잡성이 있는 상황에 대해서는 즉각적인 대응이 어려워 업무 효율이 떨어지곤 했다. 또 긴 대기시간과 부정확한 상담으로 고객들이 겪는 불편도 적지 않았다.토스뱅크는 이 같은 문제에 주목, 상담원이 ‘헬프데스크’ 하나로 모든 업무를 가능케 하는 일종의 슈퍼 애플리케이션을 구현했다. 화면 전환이나 별도 프로그램에 로그인 할 필요 없이, 단일한 인터페이스로 다양한 고객의 문의를 빠르게 해결할 수 있는 최적의 솔루션을 제공할 수 있게 됐다.새롭게 탑재된 ‘연체 상담 기능’은 강화된 채무자보호법을 기술적으로 완벽하게 구현해 준수하도록 했다. 채권 추심 시 법적 기준을 초과하는 추심 연락이 발생하지 않도록 조치한다. 상담 직후에는 가상계좌 발급이나 추심 제한 등록 등 후속 조치도 원클릭으로 이뤄지도록 했다.토스뱅크 관계자는 “헬프데스크의 전면 도입과 내재화는 단순히 새로운 상담 시스템을 도입한 것을 넘어 금융소비자에 대한 적극적인 보호를 의미한다”며 “금융권이 그동안 활용해야 했던 외부 솔루션에서 벗어나 상담원과 고객이 실시간, 다각적 소통이 가능한 환경을 구성함으로써 이 같은 문제로부터 자유롭게 된 것”이라고 말했다.