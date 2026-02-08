[신간] 돈에 지배당하지 않는 방법

모건 하우절서삼독<돈의 심리학>, <불변의 법칙>으로 세계적인 베스트셀러 작가로 자리매김한 모건 하우절이 신작을 내놨다. 월스트리트저널 기자 출신인 모건 하우절은 팟캐스트 <모틀리풀> 칼럼니스트로 활동하고 있다. ‘소설가의 기술을 가진 금융 작가’, ‘어려운 이야기를 동화처럼 들려주는 투자 멘토’라는 평가를 받는다. 이번 책을 집필한 이유에 대해 그는 “돈을 버는 법에 대한 조언은 너무 많지만 돈을 어떻게 다루어야 하는지에 대한 조언은 거의 없다는 것을 알았기 때문”이라고 말한다. 책에는 상위 0.001% 억만장자도 파산할 수 있다는 경고와 함께, 돈에 지배당하지 않고 돈을 지배하는 방법에 대한 조언이 담겼다.사사이 기요노리한국경제신문일본 상업의 아버지로 불리는 구라모토 조지의 장사 철학을 담았다. 손익보다 선악을 먼저 생각하라, 창의성을 존중하며 좋은 것을 모방하라, 매일 손님에게 유리한 장사를 하라 등 그만의 장사 10계명을 담았다.마이크 버드알에이치코리아(RHK)영국 출신의 금융·경제 전문 저널리스트인 마이크 버드는 세계를 뒤흔든 경제 붕괴의 시작점엔 언제나 땅이 있었다고 분석한다. 토지가 어떻게 불평등을 심화하고, 경제의 흐름을 변화시켰는지 사례를 통해 분석한 책.