특별한 왼손잡이를 위한 특출난 시계.

이탈리아어로 오른쪽을 뜻하는 ‘데스트로destro’. 파네라이 시계 중 데스트로라는 이름을 가졌다면 모두 오른쪽 손목에 착용하게끔 만들어졌다.는 1960년대 오른쪽 손목에 시계를 착용하고 왼손으로 항해 장비를 조작했던 이탈리아 해군 특공대들의 용감한 전통을 현대적으로 재해석했다. 가장 독특한 특징인 9시 방향에 위치한 크라운 및 크라운 브리지는 단순히 미적인 요소를 넘어 기능성을 강조하며, 왼손잡이의 필요를 세심하게 충족한다. 오리지널 군용 모델보다 작아진 지름 44mm의 스틸 케이스와 블랙 샌드위치 구조의 다이얼은 파네라이 고유의 매력을 드러내며, 베이지 톤의 슈퍼루미노바는 낮과 밤을 가리지 않고 모든 환경에서 우수한 가독성을 보장한다. P.5000 칼리버는 장장 8일간의 파워리저브를 제공하며, 트래버싱 밸런스 브리지를 적용해 충격에도 높은 안정성과 정밀성을 유지한다.1969년 세계 최초의 사각 방수 시계이자 최초의 오토매틱 크로노그래프 무브먼트를 탑재한 시계로 화려하게 데뷔한 모나코 컬렉션은 태그호이어의 레이싱 DNA를 대표하는 아이코닉한 타임피스다. 왼쪽에 위치한 크라운이 특징인는 전설적인 페트롤리움 블루 다이얼과 두 개의 화이트 카운터, 6시 방향 날짜창, 다이아몬드로 폴리싱한 수평의 아워 인덱스, 빈티지 ‘호이어Heuer’ 로고 각인, 날짜 기능을 갖춘 칼리버 11 오토매틱 크로노그래프와 100m 방수 기능까지 모두 1969년 오리지널 모델을 그대로 재현했다. 가로, 세로 39×39mm 스틸 케이스는 3개의 파트로 제작해 사각형의 모양을 더욱 살리고, 4개의 나사를 통해 조립했다. 2시와 4시 방향에 위치한 두 개의 푸시버튼은 직사각형 모양으로, 러그는 조금 더 크게 디자인하고 가죽 스트랩에는 펀칭 디테일을 가미했다.화이트 골드 소재로 제작한는 롤렉스 최초로 세라믹 다이얼을 덧입었다. 자연석 다이얼과 동일한 방식으로 황동판에 세라믹 소재의 디스크를 장착해 제작한 그린 세라크롬 다이얼은 그린과 블랙 투 톤 세라크롬 베젤 인서트의 하단부와 동일한 그린 컬러를 보여준다. 두 가지 요소에 동일한 유형의 세라믹을 사용하는 방식으로 어떤 환경에서도 변함없는 완벽한 톤의 조화를 이룬다. 크라운은 케이스 왼쪽에, 날짜창은 3시가 아닌 9시 방향에 위치한다. 3285 칼리버로 구동하며, 모든 롤렉스 시계와 마찬가지로 최상급 크로노미터 인증을 받았다. 지름 40mm 케이스는 견고함과 신뢰성의 상징이다. 수심 100m까지 완벽한 방수를 제공하는 케이스는 내부에 장착된 무브먼트를 최적의 상태로 보호한다. 가장자리에 톱니 모양의 정교한 홈이 새겨진 케이스백은 스크루-다운 방식으로 케이스에 빈틈없이 고정됐다.튜더 역시 다이버 워치 컬렉션인 펠라고스를 통해 왼손잡이용 모델을 선보인 바 있다.는 1970년대 프랑스 해군의 요청에 의해 튜더가 직접 제작했던 왼손잡이 다이버 시계에서 비롯된 디자인으로, 브랜드의 유산을 고스란히 계승한 결과물이다. 베이지 톤의 슈퍼루미노바 인덱스와 날짜 및 ‘PELAGOS’ 컬렉션명만 붉은색으로 포인트를 준 빈티지한 블랙 다이얼을 채택했고, 블랙 세라믹 베젤 역시 다이얼과 동일한 베이지 톤의 슈퍼루미노바 스케일로 통일감을 줬다. 지름 42mm의 긁힘에 강하고 가벼운 티타늄 케이스에 탑재한 MT5612-LHD 칼리버는 COSC 인증을 받은 고정밀 무브먼트로, 70시간의 파워리저브를 제공해 금요일 저녁에 시계를 벗어 두고 주말을 보내더라도, 월요일 아침에 별도 와인딩 없이 바로 착용 가능한 실용성을 갖췄다. 브레이슬릿을 기본으로 블랙 러버 스트랩도 함께 제공된다.양정원 기자 neiro@hankyung.com