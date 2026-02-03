파네라이는 단순한 시간을 기록하는 장치가 아니다. 그것은 생사가 오가는 심해에서 특공대의 생명을 지탱하던 정밀한 ‘계측기’였고, 오늘날에는 자신의 주관을 뚜렷하게 드러내는 ‘아이콘’이 됐다. 파네라이의 새로운 수장으로 취임한 에마뉘엘 페렝(Emmanuel Perrin) CEO를 서울에서 단독으로 만났다.[CEO 인터뷰]
시계 업계에서 파네라이(PANERAI)만큼 극적인 서사를 가진 브랜드는 드물다. 이탈리아 해군의 비밀 병기에서 전 세계적 팬덤을 거느린 럭셔리 워치메이커로 거듭나기까지, 그 중심에는 항상 ‘생존을 위한 도구’라는 철학이 있었다. 2025년 4월 취임한 에마뉘엘 페렝 파네라이 최고경영자(CEO)는 파네라이의 황금기를 일구었던 과거의 주역이자, 이제는 브랜드의 미래를 설계하는 조타수로서 다시 한번 우리 앞에 섰다. 리치몬트 그룹에서 30여 년간 경력을 쌓아 온 그는 파네라이가 현대적 워치메이킹의 아이콘으로 재탄생하던 1990년대 후반, 현장을 지켰던 인물이기도 하다. 지난 12월, <Innovation from the Depths> 전시를 위해 방한한 그는 브랜드의 비밀스러운 역사부터 자발적 팬덤 ‘파네리스티(Paneristi)’에 대한 존경까지, 파네라이가 나아갈 길을 단호하고 명확한 어조로 들려줬다. 파네라이의 새로운 수장으로 취임한 것을 진심으로 축하합니다. 리치몬트 그룹 내 여러 직책을 거쳐 다시 파네라이로 돌아온 소회가 남다를 것 같습니다.
“마치 오랜 항해 끝에 가장 그리웠던 항구로 돌아온 기분입니다. 사실 저와 파네라이, 그리고 리치몬트 그룹의 인연은 매우 깊습니다. 1997년 리치몬트가 파네라이를 인수하고, 1998년 군용 시계의 틀을 벗고 첫 컬렉션을 재출시하며 브랜드를 현대적으로 재정립하던 그 역동적인 시기를 곁에서 지켜보았기에, 이번 합류는 제게 ‘고향으로의 귀환’과도 같습니다. 약 27년의 세월이 흘러 세 번째 CEO라는 중책을 맡게 된 것은 영광이자 운명적인 책임감을 느끼게 합니다. 저는 리더의 역할을 두 가지 관점에서 바라봅니다. 단순히 권위를 내세우는 경영자가 되기보다, 우리 고객과 파트너, 그리고 전 세계의 파네리스티를 위해 봉사하는 조력자가 되고자 합니다. 제 목표는 단순합니다. 제가 물려받았을 때보다 훨씬 더 견고하고 강력해진 파네라이를 다음 세대에게 인계하는 것, 그것이 제가 이 자리에서 완수해야 할 가장 큰 미션입니다.”
이번 한국 방문이 갖는 특별한 의미가 있다면 무엇입니까.
“한국은 파네라이에 있어 단순한 시장 그 이상의 가치를 지닌, 가장 역동적이고 세련된 고객층을 보유한 곳입니다. 파네라이의 본질은 ‘전문적인 도구(tool watch)’에 있습니다. 지난 80여 년간 이탈리아 해군(marina militare)의 특수 임무를 위해 존재했던 강인한 역사와 기술적 신뢰도는, 본질적 가치를 중시하는 한국 고객들의 역동적인 에너지와 완벽한 조화를 이룹니다. 이번 전시를 기점으로 파네라이가 지닌 독보적 서사를 한국 시장에 다시 한번 각인시키고자 합니다. 우리는 ‘강인한 정신을 가진 이들을 위한 시계’를 만듭니다. 그런 의미에서 파네라이와 한국의 만남은 ‘깊은 바다가 맺어준 의미 있는 연결’이라 부르고 싶습니다.”
파네라이의 시작은 민간 시장 시계 브랜드와는 조금 다릅니다.
“파네라이는 1860년 이탈리아에서 시작됐습니다. 초기에는 스위스 시계를 수입해 판매하는 소매상이자, 이탈리아 해군에 나침반, 수심 측정기 같은 정밀 계측기를 납품하는 업체였습니다. 그러다 1916년 야광 물질인 ‘라디오미르’를 발명하며 시계 제작의 최전선에 서게 됐죠. 우리의 첫 시계는 해군 특공대가 작전 중 시간을 확인할 수 있도록 만든 단순하고 강력한 도구였습니다. 특히, 파네라이의 디자인은 철저히 ‘현장의 목소리’에서 탄생했습니다. 이탈리아 해군 특공대원들은 실제 임무를 수행하며 세 가지를 요구했습니다. 첫째, 훈련 중 크라운이 자주 파손되니 보호하는 장치가 있었으면 좋겠다라는 요청에 ‘세이프티 록 크라운’ 장치를 개발했습니다. 둘째는 시계 작동 상태를 즉각적으로 확인할 수 있는 ‘스몰 세컨드’를 추가했습니다. 9시 방향의 스몰 세컨드는 파네라이의 상징입니다. 당시 사용한 안젤루스 무브먼트는 원래 6시 방향에 스몰 세컨드가 있는 회중시계용이었습니다. 하지만 손목시계로 만들며 무브먼트를 회전시켜 배치하다 보니 스몰 세컨드가 9시 방향으로 이동하게 된 것이죠. 당시엔 파격적이었지만, 오늘날에는 파네라이를 상징하는 미학적 정체성이 됐습니다. 마지막으로 긴 파워리저브였습니다. 매일 시계를 감으면 방수 고무(개스킷)가 마모된다는 지적에 ‘8일 파워리저브’ 기능을 도입했습니다. 이처럼 파네라이의 상징적인 외형은 모두 생존과 임무 성공을 위한 ‘기능’의 결과물입니다.”
페렝 CEO는 인터뷰 중 흥미로운 숫자를 언급했다. 바로 ‘6152/1’이다. 1930년대와 1940년대, 파네라이 시계는 마케팅의 대상이 아닌 ‘군수 물자’였다. 당시 이탈리아 해군 잠수 특공대가 사용하던 시계 사양서에는 ‘최고 기밀(Top Secret)’ 도장이 선명하게 찍혀 있었다. 그중에서도 6152/1은 파네라이 역사의 전환점을 보여주는 상징적 레퍼런스다. 페렝 CEO는 “당시 특공대원들이 현장에서 전해온 피드백이 오늘날 파네라이의 모든 디자인 코드를 결정했다”고 설명한다. 잦은 태엽 감기로 인한 크라운 마모를 막기 위해 탄생한 8일 파워리저브, 시계가 멈추지 않았음을 즉각적으로 확인해야 했던 대원들을 위해 배치된 9시 방향의 스몰 세컨드가 바로 그것이다. 파네라이는 마니아층에게는 독보적이지만, 한편으로 대중적 인지도를 확장해야 한다는 숙제도 안고 있습니다. 이를 극복하기 위한 전략이 있습니까.
“우리의 전략은 파네라이의 본질인 ‘기능’으로 돌아가는 것입니다. 앞서 말한 것처럼, 1860년 피렌체의 작은 시계방에서 시작해 이탈리아 해군의 계측기를 만들던 시절, 파네라이의 모든 디자인은 생존을 위한 절실한 요구에 의해 탄생했습니다. 1916년 특허를 받은 야광 물질 ‘라디오미르’부터 1930년대 해군 특공대를 위해 제작된 시계들까지, 파네라이의 모든 미학적 요소는 생존을 위한 기능에서 비롯됐습니다. 많은 분이 열광하는 9시 방향의 스몰 세컨드와 8일 파워리저브는 사실 과거 수동 무브먼트의 한계를 극복하고 방수 성능을 유지하기 위한 필연적인 선택이었습니다. 또한 거대한 숫자 인덱스와 크라운 브리지(Crown-Protecting Bridge) 역시 심해에서의 가독성과 시계의 보호라는 목적 아래 탄생했죠. 우리의 전략은 명확합니다. ‘형태는 기능을 따른다(Form follows function)’는 철학을 현대적으로 계승하는 것입니다. 이탈리아의 탁월한 디자인 감각과 스위스의 정교한 기술력을 결합해, 과거 이탈리아 해군 사양서에 ‘최고 기밀’이라 적혀 있던 그 압도적 성능과 신뢰성을 오늘날의 민간 영역에서도 변함없이 구현하는 것이죠. 우리는 단순히 유행을 좇는 시계가 아닌, 유산(heritage), 성능(performance), 신뢰성(reliability)이라는 세 가지 키워드에 집중할 것입니다. 시계의 모든 디테일이 단순한 장식이 아닌 역사적 근거를 가진 기능임을 증명해 나가는 과정, 그것이 바로 파네라이가 나아갈 방향입니다.”
기술 혁신을 위해 구체적으로 어떤 노력을 기울이고 있습니까.
“성능 추구는 지속적인 소재 진화를 이끌어냅니다. 파네라이에서 혁신은 기술 자체를 위한 것이 아니라, 실제 사용에서 진정으로 중요한 것을 향상시키는 것입니다. 소재를 넘어, 우리는 야광 기술과 방수 기능과 같은 분야를 발전시키는 데 전념하고 있으며, 항상 타임피스의 본질적인 특성을 높이는 것을 유일한 목표로 삼고 있습니다. 우리는 뇌샤텔 매뉴팩처(Neuchâtel Manufacture)에 위치한 ‘아이디어 연구소(Laboratorio di Idee)’를 운영하고 있습니다. 이곳은 과거 피렌체에 있던 파네라이가 자체적으로 운영하는 연구개발(R&D) 센터로, 혁신적 시계 기술과 무브먼트 개발을 담당하는 핵심 부서입니다. 우리는 여기서 단순히 예쁜 시계를 연구하지 않습니다. 극한의 방수 성능, 충격 저항, 그리고 지속 가능한 신소재 개발에 집착합니다. 과거에 해군이 우리에게 불가능한 성능을 요구했듯이, 지금은 우리가 스스로에게 최고의 성능을 요구하고 있습니다. 과거 군사 기밀로 분류됐던 6152/1 모델과 같은 전설적인 레퍼런스의 영혼을 유지하면서도, 카보테크(carbotech)나 이스틸(eSteel) 같은 신소재를 통해 시대를 앞서가는 것입니다.”
수많은 시계 브랜드 중 왜 파네라이여야 할까요.
“세상에는 자신의 지위를 과시하기 위한 시계들이 많습니다. 하지만 파네라이를 선택한다는 것은 자신의 ‘주관과 개성’을 드러내는 일입니다. 삶이라는 모험에서 어떤 동반자와 함께하고 싶은지를 표현하는 것이죠. 우리는 삶이 던지는 수많은 시련을 견딜 수 있도록 설계되고 테스트된 시계를 만듭니다. 당신이 무엇을 결정하든, 파네라이는 그 여정을 묵묵히 견뎌낼 준비가 돼 있습니다. 남들에게 보여주기 위한 시계가 아닌, 스스로를 증명할 강력한 도구를 원하는 이들에게 파네라이는 유일무이한 해답이 될 것입니다.” 자발적 팬덤인 ‘파네리스티’는 파네라이만의 강력한 자산입니다. 이들을 관리하는 특별한 마케팅 전략이 있나요.
“그들의 독립성은 파네라이의 진정성을 지켜주는 핵심입니다. 우리는 그들을 관리하거나 간섭하지 않습니다. 그것이 파네리스티가 25년간 독보적인 진정성을 유지할 수 있었던 비결입니다. 2000년대 초반 자생적으로 형성된 이 커뮤니티는 현재 전 세계 60개국 이상에서 활동하는 거대한 네트워크가 됐습니다. 매년 그들이 직접 도시를 정해 모이는 ‘P-데이(P-day)’는 브랜드가 주도하는 행사가 아닙니다. 이들의 독립성을 철저히 존중하며 우호적인 관계를 유지합니다. 때로는 브랜드에 대해 날카로운 비판을 던지기도 하지만, 저는 이 열정적인 ‘민간인 특공대’가 주는 피드백을 소중한 ‘선물’이라 생각합니다. 그들은 단순한 고객을 넘어 파네라이의 세계관을 함께 지탱하는 진정한 파트너들입니다.”
파네라이가 추구하는 브랜드의 지향점은 무엇인가요.
“우리는 고객을 여전히 ‘군인’ 혹은 ‘특공대원’이라고 생각하며 제품을 만듭니다. 그들에게 시계는 생사가 걸린 문제였기 때문에 절대 타협할 수 없습니다. 이러한 ‘신뢰성과 성능에 대한 타협 없는 태도’가 바로 파네라이가 시계 애호가들을 사로잡는 방식이며, 앞으로 더 많은 대중에게 전달하고자 하는 브랜드의 진심입니다.”
파네라이의 2026년 가장 중요한 목표는 무엇인가요.
“파네라이를 다음 장으로 이끌면서도 그 정체성에 절대적으로 충실하는 것입니다. 이는 핵심 컬렉션에 투자하고, 부티크 경험을 개선하며, 목적에 맞는 소재와 칼리버를 개발하고, 커뮤니티와의 관계를 강화하고자 합니다. 목표는 간단합니다. 파네라이가 확신과 본질, 그리고 그 기원에 대한 존중을 가지고 계속 진화하도록 보장하는 것입니다.”
인터뷰를 마치며, 4월 제네바에서 개최 예정인 2026년 '워치스 앤 원더스(Watches and Wonders)'에 대한 힌트를 요청받자, 페렝 CEO는 유머러스하게 "잠수복을 가져오세요. 다이빙 잠수복을"이라고 답하며 미래 신제품에 대한 기대를 높였다. 그는 파네라이에 대한 열정과 사랑에 감사를 표하며, "믿음을 지키고 사랑을 키워 달라"는 메시지를 전했다. 그는 좋은 제품을 계속 만들고 팬들의 열정을 계속 불어넣으며, 파네라이와 그들의 열정을 세상에 알리는 데 주저하지 말아 달라고 당부했다.
에마뉘엘 페렝은...
리치몬트 그룹에서 약 33년간 다양한 핵심 역할을 수행해 온 글로벌 럭셔리 업계의 리더로 까르띠에 북아메리카(Cartier North America) CEO를 역임했으며, 이후 리치몬트의 스페셜리스트 워치메이커 디스트리뷰션(Specialist Watchmakers Distribution) 책임자로 임명돼 파네라이,랑에운트죄네, IWC, 예거 르쿨르트 등 주요 워치 메종의 글로벌 유통 전략을 총괄해 왔다. 2025년 4월 1일부로 파네라이 CEO로 공식 취임했으며, 브랜드의 글로벌 전략 및 전사적 성장을 이끄는 역할을 맡고 있습니다.
양정원 기자 neiro@hankyung.com
