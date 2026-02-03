파네라이는 단순한 시간을 기록하는 장치가 아니다. 그것은 생사가 오가는 심해에서 특공대의 생명을 지탱하던 정밀한 ‘계측기’였고, 오늘날에는 자신의 주관을 뚜렷하게 드러내는 ‘아이콘’이 됐다. 파네라이의 새로운 수장으로 취임한 에마뉘엘 페렝(Emmanuel Perrin) CEO를 서울에서 단독으로 만났다.

에마뉘엘 페렝 파네라이 CEO ⓒ PANERAI

파네라이 전시 전경. ⓒ PANERAI

파네라이 전시 전경. ⓒ PANERAI

파네라이 전시 전경. ⓒ PANERAI