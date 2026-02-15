월배당의 유혹…‘제2의 월급’이 일상이 되다

국내 월배당 ETF 시장은 안정적인 현금 흐름을 원하는 투자 수요가 늘어나며 순자산총액이 1년여 만에 약 3.6배로 급증했다. 배당·이자·임대료·옵션 프리미엄 등을 재원으로 매월 분배금을 지급하는 구조는 소득 대체 수단이자 장기 투자를 지속하게 하는 요인으로 주목받고 있다.

한 투자자가 모바일트레이딩시스템(MTS)을 통해 상장지수펀드(ETF)를 매매하고 있다. 사진=한국경제

월배당 상장지수펀드(ETF) 시장이 가파른 성장세를 보이고 있다. 코스콤의 ETF 정보 플랫폼 ETF 체크에 따르면 1월 16일 종가 기준 국내에 상장된 161개 월배당 ETF의 순자산총액은 약 59조8580억 원으로 집계됐다. 이는 2024년 말 기준 16조4000억 원과 비교해 1년여 만에 3.6배 이상 증가한 수치로, 투자자들의 월배당 상품에 대한 관심이 빠르게 확대되고 있음을 보여준다.



월배당 ETF는 주식, 채권 등 기초자산에서 발생하는 이자와 배당수익은 물론, 임대료와 옵션 프리미엄 등을 재원으로 매월 투자자에게 분배금을 지급한다. 이러한 구조는 정기적인 현금흐름을 제공한다는 점에서 분배금 규모를 비교적 예측하기 쉽고, 이를 기반으로 자금 운용이나 생활비 계획을 세우는 데도 유리하다. 분배 주기가 짧아 수령한 분배금을 재투자할 수 있어 장기적으로는 복리 효과를 기대할 수 있으며, 시장 변동성이 확대되는 국면에서도 자산 가격의 등락과 관계없이 현금 유입이 이어진다는 점은 투자자의 부담을 낮추는 요인으로 작용한다.



인구구조 변화도 월배당 ETF 확산을 뒷받침하는 배경으로 꼽힌다. 남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 “인출기에 진입한 인구가 빠르게 늘어나면서 월급을 대체할 수 있는 안정적인 인컴(수입) 자산에 대한 수요가 확대되고 있다”며 “고용 환경의 불확실성이 커진 상황에서 소득원을 다변화하려는 움직임과 매월 분배금을 받을 수 있다는 점이 장기 투자를 지속하는 동력으로 작용하고 있다”고 분석했다.



또한 투자자 심리 측면에서도 월배당 상품은 매력적인 투자 대안으로 평가된다. 정재욱 삼성자산운용 ETF운용3팀장은 “자산 가격 변동과 무관하게 매달 현금이 계좌로 유입되면서 투자 성과를 체감할 수 있고, 이는 장기 투자를 이어가게 하는 심리적 안정감으로 이어진다”며 “정기적인 현금 유입 구조는 월배당 ETF를 ‘제2의 월급’처럼 인식하게 만들어, 투자 수익을 먼 미래가 아닌 일상적인 성과로 받아들이게 하는 효과가 있다”고 강조했다.

주식·채권·리츠·커버드콜…각양각색 월배당 ETF

월배당 ETF는 투자 대상에 따라 주식형, 채권형, 리츠형, 커버드콜형 등으로 구분된다. 주식형 월배당 ETF는 다우존스, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 등 배당성향이 높거나 배당을 지속적으로 확대해 온 기업들로 구성된 배당주 ETF다. 보유 주식에서 발생하는 배당금을 분배 재원으로 활용하며, 배당수익과 함께 주가 상승에 따른 시세차익을 동시에 추구한다. 순수 지수 추종 ETF가 자본차익에 초점을 맞추는 것과 달리, 월배당 주식형 ETF는 분배율을 중시하는 구조로 시장 조정 국면에서도 상대적으로 방어적인 성과를 보이는 경우가 많다.



채권형 월배당 ETF는 국내외 국채와 회사채, 하이일드 채권 등에 투자해 채권 이자 수익을 분배 재원으로 삼는다. 채권은 대표적인 안전자산으로 분류되며, 비교적 안정적인 현금흐름을 제공하는 것이 특징이다. 금리 하락기에는 채권 가격 상승에 따른 자본차익도 기대할 수 있으나, 일반적으로 분배율은 주식형보다 낮은 편이다.



리츠형 월배당 ETF는 오피스, 물류센터, 데이터센터 등 상업용 부동산에 투자하는 리츠(REITs)를 편입한 상품이다. 임대료 수익과 부동산 자산 가치 상승에서 발생하는 이익을 분배금으로 지급한다. 주식과 채권 외 대체투자 자산에 해당해 주식 시장과의 상관관계가 상대적으로 낮고, 포트폴리오 분산 효과를 기대할 수 있다는 점이 강점이다.



특히, 최근 월배당 투자 중 가장 주목받는 것은 커버드콜 전략을 통해 창출되는 옵션 프리미엄 수익이다. 커버드콜 ETF는 일반적인 주식형 ETF에 비해 상대적으로 높은 분배금을 제공하는 경우가 많아 관심이 집중되고 있다. 커버드콜 전략은 주식이나 지수를 미리 보유한 상태에서, ‘정해진 가격에 팔 권리’를 다른 투자자에게 넘기고 그 대가로 일정한 수수료(옵션 프리미엄)를 받는 방식이다. 즉, 주가가 크게 오르지 않더라도 옵션을 팔아 받은 프리미엄을 통해 꾸준한 현금 수익을 얻는 구조다.

커버드콜 ETF, 인컴 전략으로 진화

커버드콜 전략의 장단점은 비교적 명확하다. 주가가 횡보하는 국면에서는 옵션 프리미엄을 통해 추가 수익을 기대할 수 있다는 점이 가장 큰 장점인 반면, 주가가 급등할 경우 콜옵션 행사로 인해 상승 이익이 제한된다는 점은 전통적인 커버드콜 전략의 대표적인 한계로 지적돼 왔다. 이에 따라 커버드콜 상품에 투자할 때는 해당 상품이 이러한 구조적 단점을 어떤 방식으로 보완하고 있는지를 면밀하게 살펴볼 필요가 있다.



정재욱 삼성자산운용 ETF운용3팀장은 “커버드콜 상품이 높은 관심을 받는 이유는 기본적으로 매월 안정적인 현금흐름을 창출할 수 있어 월배당에 적합한 투자 전략이라는 점에 있다”며 “특히 최근에는 상승장에 일부 참여하면서도 횡보장이나 완만한 하락장에서는 옵션 프리미엄을 통해 인컴을 확보할 수 있도록 설계된 타깃 커버드콜, 액티브 커버드콜 등 새로운 전략이 등장하면서 투자자들의 다양한 수요를 충족하는 대안으로 자리 잡고 있다”고 말했다.

가령, 타깃 커버드콜 전략은 옵션 매도 비중을 조절해 일정 수준의 월분배율을 추구하는 동시에, 시장 상승기에도 수익의 일부를 따라갈 수 있도록 설계돼 ‘상승 제약’이라는 기존 한계를 보완했다. 여기에 국내 옵션 프리미엄에 적용되는 비과세 혜택까지 더해지면서 세후 수익률 측면에서 실질적인 현금흐름의 장점을 극대화했다는 평가다.



해외 자산의 경우에는 시장 환경에 맞춰 개별 종목 옵션을 탄력적으로 운용하는 액티브 커버드콜 전략을 활용하고 있다. 이를 통해 옵션 매도 강도를 상황에 따라 조정함으로써, 상승장에서 상대적으로 소외될 수 있다는 커버드콜 특유의 단점을 개선하고 보다 유연한 수익 구조를 추구하고 있다. 이러한 전략적 진화를 통해 커버드콜 ETF는 단순한 횡보장 대응 상품을 넘어, 다양한 시장 환경에서 활용 가능한 인컴 투자 수단으로 영역을 넓히고 있다.



실제로 국내 자산운용사들도 국내외 자산을 기초로 한 커버드콜 ETF는 운용 전략의 다양화를 통해 인컴 투자 수단으로 진화하고 있다. 대표적인 것이 삼성자산운용의 ‘KODEX 200타겟위클리커버드콜’이다. 이 ETF는 코스피200 지수를 기초자산으로 주 단위 콜옵션 매도를 활용해 연 약 15% 수준의 옵션 프리미엄 수익을 추구한다. 여기에 코스피200 구성종목에서 발생하는 약 2% 수준의 배당수익을 더해 연 17% 내외의 분배금을 지급하며, 이를 월평균 약 1.4% 수준으로 분할 지급하는 구조다.



한화자산운용의 ‘PLUS 고배당주위클리커버드’도 고배당주 중심 포트폴리오에 옵션 프리미엄 수익을 결합한 이중 인컴 구조를 채택해, 주가 상승보다는 안정적인 현금흐름을 중시하는 투자자에게 적합한 상품으로 평가된다.



해외 자산을 기초로 한 상품들도 데일리 옵션 전략을 활용해 현금흐름 안정성을 강화하고 있다. 한국투자신탁운용의 ‘ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜’은 미국 빅테크 상위 종목에 투자하면서 고빈도 옵션 매도를 통해 월분배 재원을 마련하는 구조다.



미래에셋자산운용의 ‘TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜’은 미국 대표 지수인 나스닥100 지수에 투자하며 연 15% 배당수익률을 목표로 하는 월배당 커버드콜 ETF다. 데일리 옵션을 활용해 옵션 매도 비중을 10% 이하로 줄이고, 나머지는 기초지수 상승에 적극 참여한다. KB자산운용의 ‘RISE 미국테크100데일리고정커버드콜’도 S&P500 지수를 기초자산으로, 지수 상승에 약 90% 참여하는 것을 목표로 성장성과 월분배 기반 인컴 수익을 동시에 추구한다.



이처럼 커버드콜 ETF는 데일리·위클리, 타깃·고정 등 전략적 세분화를 통해 횡보장 대응 상품을 넘어 다양한 시장 환경에서 활용 가능한 인컴 투자 수단으로 영역을 넓히고 있다는 평가다. 이러한 흐름에 대해 업계는 커버드콜 전략의 구조적 특성과 최근 상품 진화를 함께 고려할 필요가 있다고 설명한다.



육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 “커버드콜 상품은 옵션 프리미엄을 기반으로 정기적인 분배금을 제공해 예측 가능한 현금흐름을 창출할 수 있다는 점에서 인컴 자산으로서 매력이 있다”며 “다만 상승장이 강할 경우 수익이 제한되는 단점이 있어 왔지만, 최근에는 주가 상승 참여도를 높인 구조의 상품들이 출시되고 있어 투자 시 전략별 특성을 살펴보는 것이 중요하다”고 말했다.

성장세는 계속…분배금 변동성은 경계

아울러 전문가들은 월배당 ETF의 인기가 당분간 이어질 것으로 보고 있다. 개인투자자들의 금융 투자 경험과 금융 이해도가 높아지면서, 월배당 ETF를 활용해 자산을 월소득 형태로 전환하려는 수요가 점차 확대되고 있다는 분석이다. 조영현 보험연구원 연구위원은 최근 연구보고서 ‘월배당 ETF 성장과 보험 회사의 과제’에서 “개인투자자의 투자 역량이 강화되면서 안정적인 현금흐름을 추구하는 투자 성향이 뚜렷해지고 있다”고 진단했다.



자산운용 업계 역시 월배당 ETF의 성장 가능성을 높게 평가하고 있다. 윤준길 한화자산운용 ETF운용팀장은 “월배당 ETF의 인기는 일시적인 유행이 아니라 장기적인 투자 문화로 자리 잡을 것”이라며 “퇴직연금(DC·IRP), 개인연금, 개인종합자산관리계좌(ISA) 등 절세 계좌를 활용한 연금 투자가 보편화된 것이 가장 큰 성장 동력”이라고 설명했다.



윤 팀장은 그러면서 “과거의 ‘고수익 추구’ 중심 투자에서 벗어나 변동성을 관리하면서 꾸준한 현금흐름을 만드는 것이 연금 운용의 핵심으로 자리 잡고 있다”며 “지수 상승의 일부를 누리면서도 안정적인 인컴을 제공하는 월배당 ETF는 은퇴 자산 관리의 필수 투자 수단으로 그 위상이 더욱 강화될 것”이라고 덧붙였다.



그러나 월배당 ETF가 ‘만능 투자 상품’만은 아니다. 월배당 ETF는 주식이나 채권 등에 투자해 발생한 이자·배당수익과 매매 차익 등을 재원으로 분배금을 지급하는 구조이기 때문에, 운용 성과가 부진하거나 시장 환경이 악화될 경우 분배금이 줄어들거나 일시적으로 중단될 수 있다. 분배금은 매달 ETF의 운용 실적을 포함한 여러 요소와 운용사의 분배 정책을 종합적으로 고려해 결정된다.



남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 “투자자들이 월배당 ETF에서 가장 많이 오해하는 부분은 분배금이 항상 ‘운용 수익’에서만 나온다고 생각하는 점”이라며 “월배당 ETF의 분배금은 배당과 이자뿐 아니라 옵션 프리미엄, 심지어 운용 수익이 부족할 경우 원금의 일부를 반환하는 자본 환급 등이 혼합돼 지급될 수 있다”고 설명했다.



이어 “특히 자본 환급이나 지수 대비 초과 성과, 실현 이익 등이 포함될 경우 이를 이자나 배당과 같은 ‘순수 인컴’으로 오해하기 쉽다”며 “그 결과 분배금은 많아 보이지만 기준가(NAV)가 함께 하락하거나, 분배금을 포함한 총수익이 기대에 미치지 못하는 상황이 발생할 수 있다. 투자자 입장에서는 분배금 규모뿐 아니라 분배금의 구성과 NAV 변동을 포함한 총수익을 함께 점검하는 것이 중요하다”고 강조했다.



김수정 기자