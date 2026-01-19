19일 오후 2시 24분 현재 코스피는 전일 대비 63.57포인트(1.31%) 상승한 4904.31에 거래되고 있다. 코스피가 4900선을 상회한 것은 이번이 처음으로, 연초부터 이어진 상승 흐름이 또 하나의 기록을 만들어냈다.
이날 지수는 전 거래일보다 11.34포인트 낮은 수준에서 출발했다. 최근 10거래일 이상 지속된 강세에 따른 부담으로 장 초반에는 뚜렷한 방향성을 잡지 못한 채 소폭의 등락을 반복했다. 그러나 시간이 지나면서 기타법인을 중심으로 매수세가 유입됐고, 이후 기관 투자자들의 자금까지 더해지며 지수는 점차 상승 탄력을 받았다.
특히, 이날 현대차는 로보틱스 관련 사업 확대 기대가 부각되며 주가가 13.32% 이상 급등했다. 기아(10.92%)와 현대모비스(5.10%) 역시 큰 폭으로 오르며 자동차 업종 전반이 강한 상승세를 보이고 있다.
삼성전자는 뚜렷한 방향 없이 보합권에서 움직이고 있으며, SK하이닉스와 LG에너지솔루션, 한화에어로스페이스 등은 1~2%대 상승률을 기록 중이다.
