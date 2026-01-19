코스피가 사상 처음으로 4,800대에서 장을 마친 1월 16일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피지수 등이 표시돼 있다. 코스피는 지수는 전장 대비 23.11포인트(0.48%) 오른 4,820.66으로 출발해 한때 4,855.61까지 오르며 장중과 종가 모두 사상 최고치를 경신했다. 코스닥은 3.43포인트(0.36%) 오른 954.59에 장을 끝냈다. 사진 한국경제

코스피 지수가 장중 오름세를 강화하며 역사상 처음으로 4900포인트 고지를 넘어섰다.19일 오후 2시 24분 현재 코스피는 전일 대비 63.57포인트(1.31%) 상승한 4904.31에 거래되고 있다. 코스피가 4900선을 상회한 것은 이번이 처음으로, 연초부터 이어진 상승 흐름이 또 하나의 기록을 만들어냈다.이날 지수는 전 거래일보다 11.34포인트 낮은 수준에서 출발했다. 최근 10거래일 이상 지속된 강세에 따른 부담으로 장 초반에는 뚜렷한 방향성을 잡지 못한 채 소폭의 등락을 반복했다. 그러나 시간이 지나면서 기타법인을 중심으로 매수세가 유입됐고, 이후 기관 투자자들의 자금까지 더해지며 지수는 점차 상승 탄력을 받았다.특히, 이날 현대차는 로보틱스 관련 사업 확대 기대가 부각되며 주가가 13.32% 이상 급등했다. 기아(10.92%)와 현대모비스(5.10%) 역시 큰 폭으로 오르며 자동차 업종 전반이 강한 상승세를 보이고 있다.삼성전자는 뚜렷한 방향 없이 보합권에서 움직이고 있으며, SK하이닉스와 LG에너지솔루션, 한화에어로스페이스 등은 1~2%대 상승률을 기록 중이다.