링크알파, 팩트셋과 파트너십 체결… "국경 없는 리서치 시대 연다"

국가별 공시 체계, 언어, 데이터 규격 장벽 허문 '통합 인텔리전스 레이어' 구축

기관투자자용 AI 리서치 솔루션을 제공하는 링크알파가 20일 금융 데이터 기업 팩트셋과 전략적 파트너십을 체결했다고 밝혔다.이번 제휴의 핵심은 파편화된 글로벌 리서치 데이터를 하나로 통합해, 기관투자자가 전 세계 시장을 단일 기준으로 분석할 수 있는 '국경 없는 리서치' 환경을 구축하는 것이다.그간 해외 기업 분석에 있어 가장 큰 걸림돌은 국가마다 언어와 공시 시스템, 데이터 규격이 제각각이라 정보가 사방에 흩어져 있다는 점이었다. 이로 인해 투자자들은 해외 기업 분석 시 여러 플랫폼을 오가며 데이터를 수동으로 재가공해야 하는 번거로움을 겪어왔다.링크알파는 이번 파트너십을 통해 전 세계 시장의 흐름을 국내 시장을 살피듯 일관된 논리로 실시간 모니터링할 수 있는 '통합 인텔리전스 레이어'를 구축, 글로벌 리서치의 고질적인 병목 현상을 근본적으로 해결할 계획이다.링크알파 최호준 대표는 "이번 파트너십은 전 세계에 흩어진 금융 시장의 내러티브를 하나의 시각으로 꿰어내는 전환점이 될 것"이라며, "기관투자자들이 지역과 언어의 장벽 없이 가장 정확하고 일관된 투자 시그널을 포착할 수 있도록 기술 고도화에 박차를 가하겠다"고 밝혔다.한편, 링크알파는 기술력을 바탕으로 글로벌 시장에서 강력한 고객 기반을 구축했다. 금융 분야 검색 정확도 벤치마크 테스트에서 구글(55.7)과 오픈 AI(55.4)의 모델을 앞지르는 성적(59.4)을 거두며 테크크런치, 포브스 등 외신에 소개된 바 있으며, 헤지펀드를 비롯하여 글로벌 투자은행의 세일즈, 트레이딩, 리서치 부서가 링크알파의 주요 고객이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com