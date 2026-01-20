EY한영 “러시아 북극항로 전략 본격화…한국 기업에 협력 기회 확대”

러시아가 북극항로(NSR)를 중심으로 한 국가 전략을 본격화하면서 한국 기업에 새로운 협력 기회가 열릴 수 있다는 분석이 나왔다.EY한영은 20일 러시아 북극 정책과 사업 구조를 분석한 산업 리포트 ‘쇄빙의 시간: 현장에서 본 북극 경제의 실체와 기회’를 발간하고, 한국 기업들이 기술력과 운영 역량을 결합한 협력 전략을 통해 북극 관련 사업에서 성장 기회를 모색할 필요가 있다고 밝혔다이번 리포트는 러시아 북극권 이니셔티브(ACCNI), 국영기업 로사톰(Rosatom) 등 러시아 북극 정책과 사업을 주도하는 핵심 관계자들과의 심층 인터뷰를 바탕으로 작성됐다. 러시아의 북극 전략 방향과 사업 구조, 외국 기업과의 협력 가능성을 종합적으로 분석한 것이 특징이다.리포트에 따르면 러시아는 북극을 물류·에너지·자원 안보가 결합된 미래 국가 전략의 핵심 거점으로 인식하고 있다. 북극항로를 활용할 경우 수에즈 운하 대비 최대 30% 빠른 물류 경쟁력을 확보할 수 있으며, 에너지 분야에서는 소형모듈원자로(SMR)와 수소 생산 기지 구축을, 자원 분야에서는 리튬·니켈 등 2차전지 핵심 광물 확보를 중점 추진하고 있는 것으로 나타났다.다만 첨단 기술과 대규모 자본, 복합 프로젝트 운영 역량 측면에서 러시아가 구조적 한계를 지니고 있어, 장기적 파트너십을 통한 협력 수요가 높은 것으로 분석됐다. 특히 러시아 측은 한국을 단순 투자자가 아닌, 기술과 선진 운영 시스템을 함께 제공할 수 있는 협력 파트너로 인식하고 있는 것으로 조사됐다.한국은 쇄빙선과 특수 선박 건조, 배터리 공정, 의료 장비 등 기술 경쟁력과 함께 항만 효율화, 철도 운영, 병원 위탁 운영 등 운영 시스템 전반에서 강점을 보유하고 있어 협력 가능성이 크다는 평가다. 러시아는 투자 유치를 위해 극동·북극 지역 선도개발구역(ASEZ)을 중심으로 세제 감면과 관세 혜택, 외국인 투자자 보호 제도도 강화하고 있다.EY한영은 러시아 북극 사업을 물류·자원·인프라 등 3대 핵심 분야로 구분하고, 개별 기업 단위 접근보다는 건설·조선·에너지·금융·자문사가 참여하는 ‘팀 코리아’ 컨소시엄 구성이 필요하다고 제언했다. 정부 차원의 민관 협력 워킹그룹 구성과 제도적 지원도 함께 요구된다고 덧붙였다.권영대 EY한영 산업연구원장은 “러시아와의 비즈니스 재개를 위해서는 양국이 상호 이익을 공유할 수 있는 유연한 사업 구조와 지속적인 소통 채널이 중요하다”며 “민관이 결합된 ‘팀 코리아’ 전략을 통해 다가올 북극 시대의 기회를 선제적으로 준비해야 한다”고 말했다.