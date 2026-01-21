멀티 역세권 시대… 트리플 역세권 '롯데캐슬 르웨스트' 눈길

부동산 시장에서 '역세권'은 안정적인 주거지 선택 기준으로 손꼽힌다. 출퇴근과 통학 편의성을 제공하기 때문이다. 여기에 역세권 주변에 집중된 상업·문화·교육 인프라 덕분에 생활 만족도가 높고, 자산 가치 측면에서도 유리하다는 평가다.하지만 최근 수도권을 중심으로 신규 노선이 잇따라 개통되면서 단일 역세권의 희소성과 프리미엄 가치가 상대적으로 약화되는 양상이다. 이에 따라 부동산 수요층의 관심은 단일 노선 접근성을 넘어 두 개 이상의 지하철 노선과 연결되는 멀티 역세권으로 이동하고 있다.가격 안정성과 상승 여력에 대한 기대감도 인기 요인으로 꼽힌다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 서울 동대문구 '동대문롯데캐슬노블레스' 전용 84㎡(9층)는 지난해 12월 16억 3,000만 원에 거래됐다. 6월 동일 타입(7층)이 14억 원에 거래된 것과 비교하면 반년 만에 2억 원이 넘게 오른 것이다. 지하철 경의중앙선, 수인분당선, 1호선, 경춘선이 지나는 청량리역을 도보로 이용할 수 있다는 점이 가격 상승으로 이어졌다는 분석이다.이러한 흐름은 아파트뿐만 아니라 오피스텔 시장에서도 확인된다. 서울 용산구에 위치한 '래미안용산더센트럴' 전용 71㎡(7층)는 지난해 12월 14억 5,000만 원에 거래되며, 같은 타입의 5층 매물이 같은 해 3월 12억 7,000만 원에 거래된 것과 비교해 약 9개월 만에 1억 8,000만 원 가량 상승했다. 해당 단지는 4호선 신용산역이 단지와 직접 연결돼 있으며, 1호선과 경의중앙선이 지나는 용산역도 도보 이용이 가능해 대표적인 트리플 역세권 입지로 평가받는다.서울 강서구 마곡지구에 위치한 '롯데캐슬 르웨스트'에 관심이 쏠리는 이유도 여기에 있다.롯데캐슬 르웨스트는 지하철 5호선 마곡역과 9호선·공항철도 마곡나루역을 모두 이용할 수 있는 트리플 역세권 입지에 위치했으며, 단지 지하 2층에 직접 연결되는 통로가 마련돼 편리한 이동이 가능하다. 이를 통해 강남, 여의도, 광화문 등 서울 핵심업무지구는 물론 수도권 전역으로 쉽게 오갈 수 있다. 김포공항까지는 차량으로 10분, 인천국제공항까지는 30~40분 거리로, 국내외 여행은 물론 비즈니스 이동에도 최적의 환경을 제공한다.마곡산업단지가 도보권에 있어 직주근접 수요도 풍부하다. 현재 마곡지구에는 정보통신(IT), 바이오(BT), 나노(NT), 그린(GT)과 같은 연구개발 분야의 국내외 기업 200여 곳이 입주 계약을 마쳤고, LG사이언스파크, 롯데, 코오롱, 넥센, 에쓰-오일 등은 이미 입주를 완료했다. 최근에도 LG AI연구원, 대한항공, 에어제타, 이랜드그룹, DL그룹 등이 잇따라 터를 잡았으며, 대명소노그룹과 롯데건설 주요 사업부도 이전을 추진하고 있다.생활 인프라도 풍부하다. 마곡 마이스(MICE) 복합단지 내 상업시설을 비롯해 트레이더스 마곡점이 도보권에 있으며, LG아트센터, 이대서울병원 등 문화·의료 인프라도 잘 갖춰져 있다. 롯데몰(롯데백화점, 롯데시네마, 롯데마트) 김포공항점, NC백화점 등 대형 쇼핑몰 이용도 용이하다. 약 50만㎡ 규모의 서울식물원과 다양한 근린공원도 인근에 자리하고 있어 쾌적한 주거 환경을 제공한다.롯데캐슬 르웨스트는 지하 6층~지상 15층 5개 동 규모의 복합 주거단지로, 오피스텔 전용 45~103㎡ 총 876실과 판매시설, 업무시설, 부대시설 등으로 이뤄졌다. 2024년 8월 준공돼 즉시 입주도 가능하다.내부는 다채로운 평면 구성과 1.5룸, 2룸, 3룸 설계를 통해 1인 가구부터 4인 가구까지 라이프스타일에 따라 선택할 수 있도록 했다. 또 타입별로 발코니 면적을 제공해 실사용 공간을 넓혔다. 전용 69㎡ 타입은 3베이(bay) 판상형 구조로 설계해 통풍을 극대화했으며, 전용 91㎡ 타입은 3면 개방 타워형으로 설계해 탁 트인 도심뷰를 누릴 수 있다. 현관 중문, 전기오븐, 세탁기, 건조기, 김치냉장고, 냉장고 등이 무상으로 제공되는 '풀 퍼니시드' 시스템도 갖췄다.지상 2층과 지하 2층에 마련된 커뮤니티도 좋은 환경을 갖췄다. 지상 2층에는 맘스라운지, 키즈카페, 1인 독서실, 스터디룸, 오픈스터디, 라이브러리, 라운지&바, 다이닝&카페, 와인라운지 등이 들어선다. 지하 2층에는 피트니스, 실내골프클럽, 스크린골프, 락커룸, GX(그룹운동)룸, 탈의실 등 운동시설이 마련돼 있다.한편, 롯데캐슬 르웨스트는 오피스텔로 주택법상 비주택으로 분류돼 이번 10·15 대책 적용 대상에서 제외됐다. 앞서 시행된 6·27 대출 규제 역시 적용받지 않는다. 분양홍보관은 롯데캐슬 르웨스트 AVENUE 767 일원에서 운영 중이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com