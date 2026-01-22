KB증권, 디지털 개인연금자산 3조원 돌파…6개월 만에 1조원 증가

KB증권의 디지털 개인연금자산 규모가 3조원을 넘어섰다. 연금이 단순한 노후 대비 수단을 넘어 장기 투자와 절세를 동시에 고려하는 자산관리 수단으로 인식되면서, 디지털 기반 증권사로 자금 이동이 본격화되고 있다는 분석이다.KB증권은 22일 개인형 IRP와 연금저축을 포함한 디지털 개인연금자산 평가금액이 3조원을 돌파했다고 밝혔다. 이는 지난해 7월 2조원을 달성한 이후 6개월 만에 1조원이 증가한 것으로, 이전 성장 속도를 크게 웃도는 성과다.KB증권의 디지털 개인연금자산은 2023년 7월 6000억원, 2024년 7월 1조원, 2025년 7월 2조원을 기록하며 꾸준한 증가세를 이어왔다. 최근에는 국내 증시 회복과 성과 중심 투자 수요가 맞물리며 ETF와 펀드 등 다양한 상품을 활용할 수 있는 증권사 연금 계좌로 자금이 이동하는 ‘무브머니’ 현상이 뚜렷해지고 있다.특히 지난해 KB증권의 디지털 개인연금 순입금 가운데 타 금융사에서 이전된 자금 비중은 전년 대비 약 3.5% 증가했다. 개인형 IRP는 은행에서, 연금저축은 보험사에서 이전된 비중이 가장 큰 것으로 나타났다.이 같은 흐름에 맞춰 KB증권은 연금을 ‘저축’이 아닌 ‘관리형 투자자산’으로 재정의하고, ‘디지털 퍼스트(Digital First)’ 전략을 중심으로 디지털 연금 경쟁력 강화에 나서고 있다. 연금 관리와 투자 전략을 주제로 한 웹세미나를 정기적으로 운영하고, 디지털 채널 내 투자 콘텐츠와 ETF·펀드 중심의 투자 접근성을 지속적으로 개선하고 있다.또한 비대면 전용 ‘연금자산관리센터’를 통해 연금 가입부터 인출까지 원스톱 종합 상담 서비스를 제공하며, 디지털 환경에서도 체계적인 자산관리가 가능하도록 지원하고 있다.손희재 KB증권 디지털사업그룹장은 “디지털 개인연금자산 3조원 돌파는 KB증권의 연금 운용 역량과 서비스 경쟁력에 대한 고객 신뢰의 결과”라며 “앞으로도 디지털 퍼스트 전략을 기반으로 연금 고객의 장기적인 자산 성장을 적극 지원하겠다”고 말했다.