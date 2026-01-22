베이프치킨, 가맹 사업 본격화

외식 프랜차이즈 기업 (주)비알티(BRT)는 자사 브랜드 '베이프치킨'의 시스템 표준화 작업을 마치고, 본격적인 가맹점 모집에 나선다고 밝혔다.베이프치킨은 그동안 서울 잠실 삼전동에 위치한 직영 매장을 테스트베드로 활용해 왔다. 실제 소비자들의 반응을 살피며 메뉴의 완성도를 높였고, 효율적인 매장 운영 시스템과 수익 모델을 구축하는 데 집중하여 소자본 창업에 최적화 되도록 준비했다.특히 최근 출시 예고된 ‘스노우 말차치킨’, ‘빠삭고추치킨’ 등 기존 치킨 프랜차이즈에서 볼 수 없던 과감하고 트렌디한 메뉴 라인업은 베이프치킨만의 경쟁력으로 꼽힌다.(주)비알티 측은 본사의 이익만을 추구하는 무리한 확장을 지양하고, 가맹점주와 본사가 동반 성장할 수 있는 구조를 만드는 데 최우선 가치를 두겠다고 밝혔다. 이를 위해 예비 창업자들에게 합리적인 창업 비용을 제시하고, 체계적인 교육 및 마케팅 지원을 통해 초보 창업자도 안정적으로 매장을 운영할 수 있도록 도울 예정이다.베이프치킨 관계자는 “오랜 기간 직영점을 운영하며 쌓은 데이터와 노하우를 바탕으로 가맹점주들이 믿고 창업할 수 있는 환경을 마련했다”며 “베이프치킨이 치킨 시장의 새로운 대안이 될 수 있도록 본사 차원의 지원을 아끼지 않을 것”이라고 전했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com