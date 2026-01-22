베이프치킨, 가맹 사업 본격화

베이프치킨은 그동안 서울 잠실 삼전동에 위치한 직영 매장을 테스트베드로 활용해 왔다. 실제 소비자들의 반응을 살피며 메뉴의 완성도를 높였고, 효율적인 매장 운영 시스템과 수익 모델을 구축하는 데 집중하여 소자본 창업에 최적화 되도록 준비했다.
특히 최근 출시 예고된 ‘스노우 말차치킨’, ‘빠삭고추치킨’ 등 기존 치킨 프랜차이즈에서 볼 수 없던 과감하고 트렌디한 메뉴 라인업은 베이프치킨만의 경쟁력으로 꼽힌다.
(주)비알티 측은 본사의 이익만을 추구하는 무리한 확장을 지양하고, 가맹점주와 본사가 동반 성장할 수 있는 구조를 만드는 데 최우선 가치를 두겠다고 밝혔다. 이를 위해 예비 창업자들에게 합리적인 창업 비용을 제시하고, 체계적인 교육 및 마케팅 지원을 통해 초보 창업자도 안정적으로 매장을 운영할 수 있도록 도울 예정이다.
베이프치킨 관계자는 “오랜 기간 직영점을 운영하며 쌓은 데이터와 노하우를 바탕으로 가맹점주들이 믿고 창업할 수 있는 환경을 마련했다”며 “베이프치킨이 치킨 시장의 새로운 대안이 될 수 있도록 본사 차원의 지원을 아끼지 않을 것”이라고 전했다.
한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com
