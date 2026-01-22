볼보자동차코리아 사진 제공

볼보자동차가 1월 21일(현지시간) 스웨덴 스톡홀름에서 새로운 순수 전기 SUV ‘EX60’을 세계 최초로 공개했다. 볼보 브랜드 최초의 프리미엄 중형 순수 전기 SUV다. 글로벌 최대 전기차 격전지로 꼽히는 중형 세그먼트에 투입되는 모델로, 볼보 브랜드 최초의 프리미엄 중형 순수 전기 SUV다.EX60은 5인승 패밀리 SUV로 설계됐으며, 주행거리·충전·가격에 대한 전기차의 핵심 장벽을 제거하는 데 초점을 맞췄다. 차세대 사용자 경험과 한층 진화한 안전 기준을 통해 중형 전기 SUV 시장의 기준을 새롭게 정의하겠다는 전략이다.EX60은 AWD 기준 1회 충전 시 최대 810km(WLTP 기준)의 주행 가능 거리를 제공한다. 이는 볼보 전기차 역사상 최장 거리이자, 최근 공개된 경쟁 모델을 웃도는 수치다. 400kW 급속 충전기 사용 시 10분 충전으로 최대 340km를 주행할 수 있어, 짧은 휴식만으로도 장거리 이동이 가능하다.파워트레인은 고객 라이프스타일에 따라 P12 AWD Electric(최대 810km), P10 AWD Electric(최대 660km), 후륜구동 P6 Electric(최대 620km)으로 구성되며, 모든 모델에 10년 배터리 보증이 제공된다.디자인은 볼보 특유의 스칸디나비안 철학을 전동화 시대에 맞게 재해석했다. 낮게 설계된 전면부와 완만한 루프라인, 점점 좁아지는 측면 디자인을 통해 공기저항계수 0.26을 구현하며 주행 효율을 극대화했다.실내는 긴 휠베이스와 평평한 바닥 구조를 바탕으로 넉넉한 2열 공간과 적재 능력을 확보했다. 자연 친화적이면서도 고급스러운 소재를 사용해 차분하고 정제된 분위기를 완성했다. 옵션으로 제공되는 바워스앤윌킨스 프리미엄 오디오 시스템은 28개 스피커로 구성되며, 볼보 최초로 전 좌석 헤드레스트 통합형 스피커를 적용했다. 돌비 애트모스를 지원하는 애플 뮤직도 기본 탑재된다.특히 볼보 최초로 구글 AI 어시스턴트 ‘제미나이(Gemini)’**를 탑재해, 정형화된 명령어 없이도 자연스러운 대화형 인터페이스를 구현했다. 반응 속도와 음성 인식 성능이 대폭 향상된 인포테인먼트 시스템도 특징이다.안전 측면에서는 새로운 멀티 어댑티브 안전벨트를 세계 최초로 적용했다. 탑승자의 신체 조건과 착석 상태에 따라 보호 강도를 조절해 보다 정밀한 안전 성능을 제공한다. 볼보의 엄격한 자체 안전 기준 아래 설계된 EX60은 OTA 업데이트를 통해 지속적인 안전 기능 확장도 가능하다.볼보자동차 CEO 하칸 사무엘손은 “EX60은 주행거리, 충전, 가격 모든 면에서 게임 체인저”라며 “메가 캐스팅, 셀-투-바디, 코어 컴퓨팅 등 차세대 핵심 기술을 집약한 모델”이라고 강조했다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com