여의도 10분거리, 사통팔달 교통의 중심 '신길 AK 푸르지오'

서울 영등포구 신길동에 위치한 '신길 AK 푸르지오'가 여의도·강남·도심 등 서울 주요 업무지구로의 출퇴근이 용이한 단지로 주목받고 있다.'신길 AK 푸르지오'의 가장 큰 장점은 여의도와의 근접성이다. 출퇴근 시간대에도 지하철을 이용하면 10분 이내에 여의도 금융가에 도착할 수 있어 직주근접 수요자에게 최적의 입지다.여의도 외에도 서울 주요 업무지구로의 접근성이 뛰어나다. 5호선을 이용하면 마포까지 6분, 광화문까지 약 20분대에 도착할 수 있다. 또한 단지에서 도보 5분 거리에 있는 영등포역에서는 1호선으로 구로디지털단지·서울역·종로 등으로 빠르게 이동할 수 있으며, 2호선 환승을 통해 강남까지도 30~40분대 진입이 가능하다.7호선 신풍역도 도보권에 위치해 있어 신림·논현·강남구청·건대입구 등 서울 주요 거점으로의 이동이 편리하다. 2024년 개통한 신림선 서울지방병무청역도 인근에 있어 신림·관악 지역과의 연결성도 확보했다.단지 반경 1km 내에 위치한 영등포역은 지하철 1호선·2호선·신림선이 교차하고 KTX까지 정차하는 수도권 대표 교통 허브다. 1호선을 이용하면 인천·수원 등 경기 남부 지역으로의 이동이 편리하고, 2호선은 강남·홍대·신촌·이대·시청·잠실 등 서울 주요 상권을 순환한다. KTX를 이용하면 대전·대구·부산 등 전국 주요 도시로의 출장도 간편하다.영등포역 주변에는 롯데백화점 영등포점, 영등포 타임스퀘어, 신세계백화점 등 대형 상업시설이 밀집해 있어 쇼핑과 문화생활도 함께 누릴 수 있다. 이마트·홈플러스 등 대형마트도 도보권에 있어 생활 편의성이 뛰어나다.현재 단지 내 커뮤니티 시설뿐만 아니라 신길 제3동 주민센터가 운영되고 있고, 병원 및 학원, 편의시설 등이 입점하여 운영중으로 주거만족도가 높다.신길 뉴타운의 가장 큰 개발 호재는 광역교통망 확충이다. 2028년 신안산선과 2031년 GTX-B 노선 개통이 예정되어있어 서울 전역은 물론 수도권 광역 접근성이 대폭 향상될 전망이다.1호선 영등포역이 반경 1km 내에 있고, 신림선과 지하철 7호선을 쉽게 이용할 수 있다. 또한, 신안산선 도림사거리역이 도보 5분 거리에 위치해 2028년 개통 시 강남·여의도·광명 등으로의 접근성이 크게 개선된다. 이는 신길 뉴타운이 서울 서북과 서남부를 연결하는 교통 요충지로 부상할 것임을 의미한다.차량 이용 시에도 접근성이 뛰어나다. 여의교를 통해 여의도까지 5~10분대 진입이 가능하며, 경인고속도로·서부간선도로 등 주요 간선도로와의 연결도 원활하다. 올림픽대로를 이용하면 강남·잠실까지, 경인고속도로를 이용하면 인천·김포공항까지 빠르게 이동할 수 있다.'신길 AK 푸르지오'는 대우건설의 프리미엄 주거 브랜드인 '푸르지오'의 설계 철학이 적용된 단지다. 아파트 296세대와 오피스텔 96실로 구성된 주상복합 단지로, 주거와 다양한 생활 기능이 집약된 구조를 갖췄다. 복합 단지 특유의 수요 다양성을 흡수할 수 있도록 설계됐다. 이를 통해 하나의 단지 안에서 다양한 라이프스타일을 수용할 수 있는 완성도 높은 주거 환경을 구현했다.아파트는 전용 49㎡ 단일평형으로 구성됐지만, A/B1/B2/C 총 4개 타입으로 구성되며, 오피스텔은 78㎡ 단일평형OA/OB 2개 타입으로 다양한 평면 설계를 제공한다.풀퍼니시드 시스템이 적용돼 발코니확장, 현관중문, 펜트리선반 무상시공 및 콤비냉장고, 세탁기, 하이라이트 3구 쿡탑, 전기오븐, 욕실 비데 등의 가구 및 가전 옵션이 무상 제공된다. 또한, 자주식 주차가 가능하도록 계획돼 주차 공간이 넉넉하며, 주차 간격이 여유로워 일상적인 이용 시 문콕 우려를 줄였다.현재 시행사 보유분 특별분양이 진행 중이며, 4년 전 최초 분양가로 즉시 입주가 가능하다. 계약금 5%, 중도금 무이자 혜택이 제공되며, 청약통장 사용 없이 재당첨 미작용 단지다.최근에는 건축물대장 용도가 '공동주택(아파트)'으로 변경 완료되어 순수 아파트 단지 지위를 확보했으며, 토지거래허가구역에서도 제외되어 실거주 의무 없이 자유로운 거래가 가능하다.한편, '신길 AK 푸르지오'는 서울 영등포구 단지 내 상가에 홍보관이 마련되어 있으며, 사전 예약제로 운영 중이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com