농어촌 특별전형 적용 가능한 '오퍼스 한강 스위첸' 주목…

대학 입시에서 농어촌학생 특별전형을 활용할 수 있는 수도권 읍·면 지역이 학부모들 사이에서 새로운 대안지로 부상하고 있다. 서울과 가까운 생활권을 유지하면서도, 행정구역상 농어촌 전형 적용이 가능한 지역이라는 점에서 실거주와 입시 전략을 동시에 고려하는 수요가 늘고 있다.농어촌학생 특별전형은 교육 기회의 형평성을 목적으로 도입된 제도로, 농어촌 지역 고등학교 졸업(예정)자 또는 중·고교 전 과정을 농어촌 지역에서 이수한 학생에게 대학 입학 시 별도의 전형 기회를 제공한다. 서울 주요 대학을 포함해 다수 대학이 해당 전형을 운영하고 있어, 매년 입시 전략의 한 축으로 활용되고 있다.실효성도 수치로 확인된다. 한국대학교육협의회에 따르면 2025학년도 대입에서 농어촌 특별전형을 통해 입학한 학생 수는 총 9,360명(정원 외 포함)에 달한다. 이는 농어촌 전형이 단순한 보완책을 넘어, 실제 합격 가능성을 높일 수 있는 전형으로 자리 잡았음을 보여준다.이 같은 흐름 속에서 주목받는 곳은 수도권 읍·면 지역이다. 행정구역상 읍이나 면에 속해 농어촌 전형 적용 가능성을 갖추면서도, 교통 인프라 개선으로 서울 접근성이 크게 향상됐기 때문이다. GTX, 수도권 광역버스 확충 등 교통망이 빠르게 정비되면서 실거주 수요까지 동반 유입되는 모습이다.그중에서도 김포시 고촌읍은 대표적인 사례로 꼽힌다. 고촌읍은 마곡지구와 목동 학원가까지 차량으로 30분 내외 접근이 가능하며, 대규모 아파트 단지가 밀집한 주거 환경을 갖추고 있다. 그럼에도 행정구역상 '읍'으로 분류돼 농어촌학생 특별전형 대상 자격을 충족할 수 있는 지역이라는 점에서 학부모들의 관심이 높다.실제 인구 증가세도 뚜렷하다. 통계청에 따르면 고촌읍 인구는 2024년 10월 5만 명을 넘어섰고, 같은 해 12월 말 기준 5만 476명으로 전년 동기 대비 4.3% 증가했다. 이는 김포시 전체 평균 인구 증가율(0.14%)을 크게 웃도는 수치다. 작년 11월 기준 인구도 5만 1,160명으로 증가세가 이어지고 있다.이러한 가운데, 경기도 김포시 고촌읍 한강시네폴리스 개발사업을 통해 공급되는 '오퍼스 한강 스위첸'이 이 흐름을 상징하는 단지로 주목받고 있다. 해당 단지는 지하 2층~지상 최고 25층, 9개 동, 총 1,029가구 규모로 조성되며, 현재 완판을 앞두고 있다.단지 내에는 국공립어린이집이 예정돼 있으며, 단지 앞에는 유치원과 초·중학교 신설 계획이 추진 중이다. 특히 고촌읍은 대학 입시에서 농어촌 특별전형 적용이 가능한 지역이다.교통 여건 역시 우수하다. 한강시네폴리스IC, 김포한강로, 자유로, 올림픽대로, 수도권 제1순환도로 등을 통해 서울 도심 접근이 수월하며, 향후 지하철 5호선 연장선과 인천 2호선 연장선 신설역이 단지 인근에 들어설 예정이다.차량 10분 거리에 이마트 트레이더스, 홈플러스, 롯데마트, 김포 현대프리미엄아울렛이 위치해 있고, 김포시청과 김포우리병원, 한강신도시 상권, 걸포북변역 생활권도 가깝다.분양가 상한제가 적용돼 인근 시세 대비 가격 경쟁력을 갖췄으며, 1차 계약금 1,000만 원 정액제를 통해 초기 자금 부담을 낮췄다. 발코니 확장비는 500만~600만 원대로 책정됐다. 전매제한은 3년이지만, 해제 시점이 입주 시점보다 앞서 입주 전 매매가 가능하다.한편, '오퍼스 한강 스위첸' 견본주택은 김포시 장기동 일원에 마련돼 있으며, 입주는 2028년 8월 예정이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com