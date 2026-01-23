넷플릭스, 시청자가 참여하는 라이브 투표 기능 선보여

넷플릭스가 일부 라이브 콘텐츠에 실시간 투표 기능을 도입했다. 라이브 콘텐츠에서 인터랙티브 기능을 선보인 것은 이번이 처음으로, 시청자가 콘텐츠 전개에 직접 참여할 수 있도록 설계됐다. 단순 시청을 넘어, 시청 경험의 몰입도와 참여도를 높이기 위한 시도다.이번 실시간 투표 기능은 미국 오디션 쇼〈스타 서치(Star Search)에 우선 적용된다. 넷플릭스는 향후 라이브 콘텐츠를 포함해 다양한 형식의 프로그램으로 해당 기능을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.실시간 투표는 콘텐츠가 라이브로 송출되는 동안에만 이용할 수 있다. 〈스타 서치〉 시청 중 진행자의 안내에 따라 투표가 진행되며, 별점 기반의 직관적인 방식으로 구성돼 언어 장벽 없이 참여할 수 있다. 한국 넷플릭스 회원 역시 동일하게 이용 가능하다. TV에서는 리모컨으로, 모바일 앱에서는 화면 터치를 통해 투표할 수 있으며, 웹 브라우저에서는 지원되지 않는다. 투표는 프로필당 1회로 제한되며, 시청자의 선택을 받은 참가자는 다음 오디션 단계로 진출하게 된다.넷플릭스는 그간 ‘좋아요’나 ‘최고예요’ 버튼을 통해 시청자의 반응을 수집해 왔으나, 이번 기능을 통해 콘텐츠와의 직접적인 상호작용 방식을 한층 강화했다. 앞서 리얼리티 시리즈 〈데이비드 장의 디너 타임 라이브(Dinner Time Live with David)(2025)에서는 실시간 투표 기능의 초기 버전을 시험적으로 적용하며, 진행자와 시청자 간 실시간 소통 가능성을 점검한 바 있다. 당시 넷플릭스는 투표 기능이 시청 흐름을 방해하지 않으면서도 참여도와 몰입도를 높인다는 긍정적인 반응을 확인했다.넷플릭스 관계자는 “시청자가 콘텐츠를 단순히 감상하는 데서 나아가, 새로운 방식으로 경험하는 것 역시 중요한 엔터테인먼트 가치”라며 “실시간 투표는 무엇을 볼지뿐만 아니라, 어떻게 즐길지를 선택할 수 있게 하는 기능으로 시청자와 콘텐츠 간의 연결을 한층 강화한다”고 말했다. 이어 “〈스타 서치〉를 시작으로 다양한 콘텐츠에서 시청자 참여를 확대해 보다 풍부한 시청 경험을 지속적으로 선보일 계획”이라고 덧붙였다.