사진=애터미

애터미는 지난 16일 인도네시아 자카르타 국제대학(JIU, Jakarta International University)에 신규 학생 기숙사 건립을 위한 성금 10억 원을 전달했다고 23일 밝혔다.애터미는 앞서 2023년에도 인도네시아 내 취약계층을 위한 장학금 및 생계비 지원을 위해 40만 달러(약 5억4000만 원)를 기부하는 등 지속적인 사회공헌 활동을 이어오고 있다.JIU는 최근 입학생 증가로 기존 기숙사 1동만으로는 학생 수용에 한계가 있어, 일부 교실을 기숙사로 개조해 운영해 왔다. 특히 2026학년도부터 국제경영학과 신설과 함께 신입생 150명 추가 모집을 계획하고 있어, 안정적인 교육 환경 조성을 위한 신규 기숙사 건립이 시급한 상황이었다. 이번 애터미의 기부금은 JIU의 ‘제2 학생 기숙사’ 건립을 위한 핵심 재원으로 사용될 예정이다.신규 기숙사는 연면적 4,050㎡(약 1230평), 지상 5층 규모로 조성되며, 4인실 16실과 6인실 42실을 비롯해 게스트룸 10실, 학생 라운지, 상담실 등 다양한 편의시설을 갖출 예정이다. 이와 함께 이륜차 149대, 자동차 57대를 수용할 수 있는 주차장도 함께 건립해 학생들의 접근성과 이용 편의성을 높일 계획이다. 기숙사는 올해 7월 완공을 목표로 하고 있다.JIU 관계자는 “JIU는 전 세계 난민과 취약계층 등 교육 기회를 충분히 누리지 못한 학생들에게 양질의 교육을 제공하기 위해 노력하고 있다”며 “이번 애터미의 지원을 통해 더 많은 학생들이 안정적인 환경에서 학업에 전념할 수 있게 될 것”이라고 밝혔다.