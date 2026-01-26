사진=유닉스

헤어기기 전문 브랜드 '유닉스'가 설 연휴를 맞아 자사 공식 온라인몰 '유닉스 샵'에서 '설(說)레는 특가' 프로모션을 진행한다.유닉스는 설 연휴를 앞두고 귀성·여행 준비는 물론, 실용적인 설날 선물을 고민하는 소비자들을 위해 1월 26일부터 2월 8일까지 유닉스샵에서 '설레는 특가'를 진행한다.이번 프로모션 기간 동안 디오, 디오 폴드, 에어샷 듀얼모션, 에어샷 랩모션 등 유닉스의 인기 헤어기기 제품을 구매한 고객에게는 명절 선물용 등으로 활용 가능한 쇼핑백을 증정한다.또한 새해 소원이나 바람을 댓글로 남기면 추첨을 통해 경품이 제공되는 소비자 참여형 댓글 이벤트도 함께 진행된다.이와 함께 프로모션 기간 동안 베스트셀러 제품을 중심으로 최대 47%%할인 혜택도 마련된다.특히 프로모션의 주요 제품군 중 하나인 프리볼트 드라이어 '디오 폴드(DO FOLD)'는 접이식 디자인이 특징으로, 보관과 이동이 편리하다는 점에서 휴대성과 실용성을 함께 갖춰 큰 인기를 얻고 있다. 또한 100~240V 프리볼트 사양을 적용해 해외에서도 전압 걱정 없이 사용할 수 있다는 점이 장점으로 꼽힌다.이 외에도 프로모션 기간 동안 드라이어와 고데기를 각각 준비할 필요 없이 드라이와 스타일링을 동시에 할 수 있도록 배럴이 포함된 세트 구성도 합리적인 가격에 구매할 수 있다.유닉스 관계자는 "설 연휴를 맞아 할인 혜택과 함께 참여형 이벤트를 구성했다"며 "휴대성과 성능을 모두 갖춘 디오 폴드를 비롯해 다양한 인기 헤어기기 제품을 한자리에서 비교하고 구매할 수 있는 기회가 될 것"이라고 전했다.한편, '설(說)레는 특가' 프로모션에 대한 자세한 내용은 유닉스 공식 온라인몰 '유닉스 샵'을 통해 확인할 수 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com