- 데이터·초개인화 기반 웰니스 솔루션으로 미래 피트니스 방향 제시

[사진] 테크노짐의 바이오서킷(Biocircuit) 프로그램

이탈리아 프리미엄 피트니스 브랜드 테크노짐이 미국스포츠의학회(ACSM)가 발표한 '2026 글로벌 피트니스 트렌드 Top 10'을 분석하고, 이를 기반으로 한 미래 웰니스 전략을 공개했다.ACSM은 2007년부터 전 세계 스포츠의학 및 운동과학 전문가를 대상으로 한 연례 설문을 통해 글로벌 피트니스 트렌드를 발표해 왔으며, 해당 결과는 웰니스·헬스케어·퍼포먼스 산업 전반의 흐름을 가늠하는 가장 권위 있는 지표로 평가받고 있다.2026년 트렌드는 웨어러블 기술, 고령자 피트니스, 체중 관리, 모바일 앱, 데이터 기반 트레이닝, 정신 건강, 만성 질환 관리 등 개인 맞춤형·과학 기반 웰니스로의 전환을 핵심으로 제시하고 있다.테크노짐은 이러한 변화에 대응해 커넥티드 에코시스템과 AI 기반 데이터 기술을 중심으로, 개인의 건강 상태와 목표, 라이프스타일 전반을 아우르는 통합 웰니스 경험을 제공한다는 전략이다.- 웨어러블 테크놀로지 (Wearable Technology)웨어러블은 지속적인 데이터 추적과 퍼포먼스 가시성에 대한 수요를 반영하며 2026년에도 가장 중요한 피트니스 트렌드로 꼽힌다.테크노짐 에코시스템은 Apple Health, Google Fit, Samsung Health, Garmin, Strava 등 주요 웨어러블 및 소비자 앱과 연동되는 오픈 플랫폼 구조를 통해 모든 운동 데이터를 하나의 '웰니스 패스포트'로 통합 관리하며, 온·오프라인 트레이닝 간의 연속성을 강화한다.- 고령자를 위한 피트니스 프로그램 (Fitness Programs for Older Adults)고령 인구 증가와 함께 안전하고 체계적인 맞춤형 트레이닝 솔루션에 대한 수요가 확대되고 있다.테크노짐의 바이오서킷(Biocircuit)은 개인별 체력 수준에 맞춰 자동으로 조정되는 서킷 트레이닝을 통해 기능적 체력 향상과 건강한 노화를 지원한다.- 체중 관리를 위한 운동 (Exercise for Weight Management)체중 관리는 여전히 핵심 트렌드로 자리하며, 개인 목표에 맞춘 유산소 트레이닝의 중요성이 강조되고 있다.테크노짐은 목표 기반 프로그램과 몰입형 콘텐츠를 결합한 테크노짐 라이브(Technogym Live)를 통해 동기 부여와 지속성을 동시에 높이는 트레이닝 경험을 제공한다.- 모바일 운동 앱 (Mobile Exercise Apps)모바일 앱은 언제 어디서나 이어지는 개인화된 운동 경험을 가능하게 하며 피트니스의 중심 플랫폼으로 자리 잡았다.테크노짐 앱은 AI 기반 적응형 프로그램과 온디맨드 콘텐츠를 통해 사용자의 운동 이력과 컨디션에 맞춰 지속적으로 진화하는 트레이닝 환경을 구현한다.- 밸런스·플로우·코어 강화 (Balance, Flow & Core Strength)자세, 가동성, 신체 정렬에 대한 관심이 높아지며 필라테스 기반의 마인드풀 트레이닝이 주목받고 있다.테크노짐 리폼(Technogym Reform)은 코어 강화와 균형 감각 향상을 동시에 지원하며, 일상 움직임의 질을 개선하는 트레이닝 솔루션이다.- 정신 건강을 위한 운동 (Exercise for Mental Health)정신적 웰니스는 현대 피트니스에서 신체 건강과 동등한 핵심 요소로 부상하고 있다.테크노짐 앱은 명상, 호흡, 수면, 스트레스 관리 콘텐츠를 제공해 신체 트레이닝과 정신적 회복을 자연스럽게 연결한다.- 전통적 근력 트레이닝 (Traditional Strength Training)근력 운동은 장수와 대사 건강, 전반적인 체력 유지를 위해 지속적으로 중요성이 강조되고 있다.테크노짐의 퓨어 스트렝스(Pure Strength) 라인은 생체역학 기반 설계를 통해 관절 부담을 최소화하면서도 안정적인 퍼포먼스를 지원한다.- 데이터 기반 기술 (Data-Driven Technology)데이터는 개인 맞춤형 트레이닝을 실현하는 핵심 요소로 자리 잡고 있다.테크노짐 체크업(Technogym Checkup)은 신체 및 퍼포먼스 데이터를 정밀 분석해 과학적 근거에 기반한 트레이닝 프로그램으로 연결한다.- 기능성 피트니스 트레이닝 (Functional Fitness Training)실생활 적용성이 높은 기능성 트레이닝은 모든 연령층에서 높은 선호도를 보인다.스킬엑스(SkillX)는 근력, 민첩성, 대사 트레이닝을 통합한 퍼포먼스 중심의 트레이닝 환경을 제공한다.- 만성 질환 관리 및 적응형 트레이닝예방과 재활을 아우르는 운동의 중요성이 확대되며 헬스케어와 피트니스의 경계가 점차 허물어지고 있다.테크노짐은 ACSM의 Exercise Is Medicine 이니셔티브와 연계해 의료·헬스케어 영역에서도 안전하고 과학적인 운동 솔루션을 제시하고 있다.테크노짐 코리아 이반석 대표는 "2026년의 웰니스는 단순한 운동을 넘어, 데이터와 기술을 기반으로 개인의 삶의 질을 설계하는 경험으로 진화하고 있다"며 "테크노짐은 과학에 기반한 커넥티드 에코시스템을 통해 전 생애 주기의 건강을 지원하는 웰니스 파트너로 자리매김해 나갈 것"이라고 밝혔다.한편, 테크노짐은 올림픽 공식 후원사이자 전 세계 웰니스 트렌드를 선도하는 이탈리아 프리미엄 피트니스 브랜드로, 국내에서는 갤럭시아에스엠(갤럭시아SM)이 독점 유통을 맡고 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com