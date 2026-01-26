역세권 아파트 강세 속 부산 온천장 '금정산 하늘채 루미엘' 2월 분양

지방 분양시장에서도 역세권의 인기는 여전하다. 교통 접근성이 뛰어난 데다 상업·의료·교육 등 생활 인프라가 자연스럽게 형성돼 주거 편의성이 높기 때문이다. 특히 수도권에 비해 지하철 노선과 역 자체가 제한적인 지방에서는 역세권 입지가 곧 희소 자산으로 인식되며, 경기 변동 국면에서도 수요가 꾸준히 유지되는 '안정형 입지'로 평가받고 있다.실제 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난해 지방 분양시장에서도 역세권 단지들은 높은 청약 경쟁률을 기록하며 흥행을 이어갔다. 지난해 12월 부산 남구 대연동에서 분양한 '한화포레나 부산대연'은 부산지하철 2호선 경성대·부경대역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 입지를 앞세워 1순위 청약 평균 21대 1의 경쟁률로 마감됐다.대구에서도 같은 흐름이 확인된다. 지난해 7월 수성구 범어동에서 공급된 '대구 범어 2차 아이파크'는 대구지하철 3호선 수성구민운동장역 역세권이라는 점이 부각되며 1순위 청약 평균 75.19대 1이라는 높은 경쟁률을 기록했다. 지방 핵심 주거지일수록 '역세권 여부'가 청약 성패를 가르는 핵심 변수로 작용하고 있다는 분석이다.역세권 단지의 강점은 청약 성적에만 국한되지 않는다. 거래 시장에서도 지역 시세를 주도하고 가격 방어력이 높게 나타난다. 수도권과 달리 지방은 지하철 노선과 역 수가 제한적인 만큼, 역세권 아파트의 희소성이 더욱 부각되기 때문이다. 이로 인해 주요 지방 도시에서는 역세권 단지가 지역 내 최고가를 형성하는 사례가 반복되고 있다.국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 지난해 11월 부산 수영구 남천동 일원, 부산지하철 2호선 남천역 역세권 단지 '남천 자이' 전용 84㎡는 동평형 기준 16억 8,000만원에 거래되며 지역 최고가를 기록했다. 대구 수성구 범어동에서도 대구지하철 2호선 범어역 역세권 단지 '수성범어W' 전용 84㎡가 지난해 10월 18억원에 손바뀜되며 지역 시세 상단을 차지했다.이러한 가운데 오는 2월 분양 예정인 '금정산 하늘채 루미엘'은 부산 지하철 1호선 온천장역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 입지를 갖춘 초고층 주상복합 단지다. 단지는 부산광역시 금정구 장전동 일원에 들어서며, 휴먼파크장전 지역주택조합이 시행하고 코오롱글로벌㈜이 시공한다. 지하 6층~지상 48층, 3개 동 규모로 조성되며, 아파트 669세대와 오피스텔 74실, 근린생활시설로 구성된다. 이 가운데 아파트 전용면적 59~128㎡ 213세대와 오피스텔 전용면적 80\㎡ 74실 전 호실이 일반 분양된다.온천장역을 도보로 이용할 수 있어 서면 등 부산 주요 업무·상업 중심지로의 이동이 편리하며, 교대역에서 동해선 환승을 통해 해운대·센텀시티 접근성도 확보했다.단지 인근으로 식물원로, 중앙대로, 윤산터널, 산성터널 등 주요 도로망이 형성돼 있으며, 경부고속도로 구서IC를 통한 광역 이동도 가능하다. 여기에 만덕~센텀 도시고속화도로가 올해 2월 개통을 앞두고 있다.홈플러스 동래점과 CGV를 도보로 이용할 수 있고, 롯데백화점·롯데마트 동래점, NC백화점 부산대점 등 대형 쇼핑·문화시설 접근성도 우수하다. 온천장 상권과 부산대 앞 상권이 인접해 병원, 금융시설, 외식·편의시설 이용이 수월하다. 또한, 금빛초·금정초·장전중이 도보권에 위치하며, 부산과학고·지산고·동래여고·사대부고 등 지역 내 선호도 높은 학군도 인접해 있다.한편 금정산 하늘채 루미엘의 견본주택은 부산광역시 동래구 충렬대로 일원에 마련되며, 2월 중 개관 예정이다. 입주는 2029년 1월로 계획돼 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com