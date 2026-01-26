KB금융 ‘KB 인베스터 인사이트 2026’, 공개 2주 만에 100만 뷰 달성

KB금융그룹이 선보인 투자 콘텐츠 ‘KB 인베스터 인사이트 2026’이 공개 약 2주 만에 누적 조회수 100만 뷰를 돌파했다.KB금융그룹은 지난 5일 공개한 ‘KB 인베스터 인사이트 2026’이 유튜브에서 조회수 100만 회를 넘겼다고 26일 밝혔다. 해당 콘텐츠는 2026년 시장 전망을 비롯해 디지털자산, 연금, 절세, 부동산 등 자산관리 전반을 다룬 영상 시리즈다.이번 콘텐츠에는 KB금융 주요 계열사 소속 제도권 금융 전문가들이 직접 출연해 투자 인사이트를 전달했다. 복잡한 금융 이슈를 일반 고객의 눈높이에 맞춰 설명한 점이 특징이다.KB금융에 따르면 ‘KB 인베스터 인사이트 2026’은 지난해 같은 시리즈가 기록한 약 40만 회 조회수를 크게 웃도는 성과를 거뒀다. 고객들 사이에서는 “어렵던 금융 흐름이 정리됐다”, “실제 투자 판단에 도움이 됐다”는 반응이 이어지고 있다.KB금융은 이번 성과를 바탕으로 핵심 내용을 압축한 쇼츠(Shorts) 영상 콘텐츠를 이날 추가로 공개했다. 쇼츠 영상은 각 세션별 핵심 메시지를 중심으로 구성돼, 짧은 시간 안에 주요 투자 정보를 접할 수 있도록 기획됐다.KB금융 관계자는 “‘KB 인베스터 인사이트 2026’은 단순한 정보 제공을 넘어 고객이 금융 환경 변화를 이해하고 스스로 판단할 수 있도록 돕는 데 초점을 맞춘 콘텐츠”라며 “앞으로도 고객 눈높이에 맞춘 다양한 형식의 콘텐츠를 통해 신뢰받는 투자 동반자로서의 역할을 강화해 나가겠다”고 말했다.