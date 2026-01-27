교통호재 속 '경산 아이파크' 일부 해약세대 4년 전 분양가 공급 주목…

- 대구 2호선 압량연장선 및 경산~울산 고속도로 등 교통 계획안 잇따라 발표

- 신규 분양 단지 전용면적 84㎡ 분양가 5억 원 이상 전망

최근 경산시에 지하철 연장과 고속도로 신설 등 교통호재가 잇따라 추진되면서, 지역 부동산 시장의 기대감이 고조되고 있다. 특히 이러한 개발 호재의 수혜가 예상되는 '경산 아이파크'가 일부 해약세대를 4년 전 분양가로 공급 중이어서 수요자들의 관심이 집중되고 있다. 이 단지는 지난 2021년 6월에 분양하여 수개월 내에 분양이 완료된 단지다.먼저, 경산 교통호재 중 눈길을 끄는 것은 지하철 연장 소식이다. 지난해 6월 대구광역시는 '대구광역시 도시철도망 구축계획(안)'을 발표하면서 대구 도시철도 2호선 압량연장선을 포함시켰다. 이 노선은 경상북도 경산시 압량읍 일대 주거 밀집지역 주민들의 교통 편의를 높이기 위한 계획으로, 현재 운행 중인 대구 도시철도 2호선 종점인 영남대역에서 압량읍까지 연결된다. 노선이 추진될 경우 압량읍 중심 생활권의 교통 환경이 나아지면서 출퇴근 시간 단축과 상권 활성화 등 생활 인프라 측면의 변화로 이어질 수 있다는 관측이다.여기에 광역 도로망 확충을 위한 움직임도 활발하다. 지난해 12월 17일 조지연·권영진 국회의원, 조현일 경산시장, 김학홍 경북도 행정부지사, 안효대 울산시 경제부시장 등 관계 지자체 및 국회 관계자 20여 명은 경산~울산 고속도로 신설을 촉구하는 범시민 서명부(160,123명)와 함께, 경북도·울산시·경산시가 공동으로 뜻을 모은 선언문을 전달했다. 동시에 김윤덕 국토교통부 장관에게 사업의 필요성과 제3차 고속도로 건설계획 반영을 요청했다.경산~울산 고속도로는 영남 내륙과 동남권 산업권을 직접 연결하는 핵심 교통축으로, 이동 거리 단축과 물류 효율성 제고를 통해 지역 간 산업 연계 강화와 초광역 경제권 형성에 기여할 것으로 기대된다. 특히 자동차부품 산업이 집적된 경산과 완성차 산업의 중심지인 울산을 직결함으로써, 기존 우회·경유 구조로 인한 물류 비효율을 개선하는 기반이 될 수 있다는 평가다.이처럼 교통호재에 대한 관심이 커지고 있는 가운데 '경산 아이파크'의 가격 경쟁력은 더욱 부각되고 있다. 업계에 따르면 올해 경산 지역에서 신규 분양되는 아파트의 전용면적 84㎡ 분양가는 최소 5억 원을 훌쩍 넘길 것으로 전망된다.실제로 지난해 사업이 취소된 대임지구 사전청약 입주자 모집공고를 살펴보면, 전용면적 84㎡ 기준 B3블록 '라온프라이빗'의 추정 분양가는 약 5억7,000만 원, M1블록 '반도유보라'는 약 6억5,000만 원 수준에 책정된 바 있다. 이에 따라 신규 공급 단지의 분양가도 상승이 불가피할 것으로 예상된다. 반면, '경산 아이파크'는 계약자 개인 사정으로 발생한 일부 해약 세대를 4년 전 분양가 수준으로 공급하고 있어, 최근 분양가 상승 흐름과 비교 체감 부담이 크게 낮다는 평가다.경북 경산시 압량읍 부적리 일원에 지하 2층~지상 29층, 9개 동, 전용면적 84~142㎡, 총 977가구로 조성된 '경산 아이파크'는 입지도 우수하다. 단지 반경 약 1.5km에 대구 도시철도 2호선 영남대역이 있어 경산과 대구로의 출퇴근을 편리하게 할 수 있고, 경산IC와 화랑로, 25번국도 등 대구 전역을 잇는 도로망도 인근에 구축돼 있다.생활 인프라 역시 탄탄하다. 영남대역 인근 중심상권 및 다양한 생활·문화 인프라를 이용할 수 있으며 이마트와 홈플러스 등 중산지구 내 생활 편의시설도 가깝다. 또 마위지근린공원, 감못둘레길 등이 인접해 쾌적한 주거 여건을 자랑한다.단지에 인접한 경산 압량초등학교 외에도 압량중학교를 도보로 통학할 수 있어 안심 교육 여건이 돋보이고 경산고, 경산과학고, 영남대, 대구가톨릭대, 대구한의대, 대구대 등 여러 학교 인근에 자리하고 있다.'경산 아이파크' 관계자는 "대구 도시철도 2호선 압량연장선과 경산~울산 고속도로 개발을 추진하면서 수요자 문의가 늘었다"며 "개인사정으로 해약되는 세대라 물량이 많지 않아 계약이 빠르게 이뤄지고 있다"고 전했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com