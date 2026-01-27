탠저린 컬러의 사토리얼 스몰 크로스 백. 사진= 몽블랑

라이팅 트래블러 브리프케이스. 사진=몽블랑

익스트림 레더 도큐먼트 케이스. 사진=몽블랑

몽블랑(MONTBLANC)이 2026년 봄/여름 레더 컬렉션을 통해 글쓰기의 예술을 시대를 초월한 스타일로 확장한다. 이번 시즌의 레더 제품은 시네마틱한 몽블랑 유니버스에서 영감을 받은 색조를 입고, 스토리텔링과 헤리티지, 정교한 디자인이 조화를 이루는 세계가 펼쳐진다.몽블랑의 아티스틱 디렉터 마르코 토마세타(Marco Tomasetta)은 자연에서 영감을 받은 새로운 형태와 컬러를 선보였다. 차분한 카키와 포브(Fauve)를 중심으로, 에너지 넘치는 탠저린 컬러 액센트가 더해져 생동감을 불어넣는다. 이러한 따뜻한 얼시(Earthy) 톤은 웨스 앤더슨 감독이 구상한 몽블랑 유니버스 특유의 시각적 언어를 감각적으로 전달한다. 이번 컬렉션은 글쓰기를 일상의 동반자로 제안하는 스마트한 실루엣을 통해, 고급 레더와 필기 문화 사이의 교감을 더욱 발전시켰다. 우아한 라이팅 트래블러부터 세련된 도큐먼트 홀더에 이르기까지, 모든 아이템은 글쓰기와 여행이라는 두 가지 몽블랑의 핵심 헤리티지를 연결하며, 창작 도구에서 영감을 받은 독보적인 스타일로 재탄생했다.먼저, 올해의 첫 번째 레더 컬렉션은 활기찬 탠저린 컬러의 사토리얼 가죽으로 출시한다. 필기의 세계에서 영감을 받아 탄생한 사토리얼 스몰 크로스 백과 사토리얼 클러치는 풍부한 탠저린 컬러로 선보이며, 넉넉한 메인 수납공간과 실용적인 오픈 포켓을 갖춰 일상 속 활용도를 극대화했다.몽블랑 유니버스의 풍부한 컬러 팔레트는 메종의 시그니처 레더 제품에서 지속적으로 이어지며, 이번 시즌에는 얼스 톤과 촉감적인 소재, 한층 부드러워진 레더로 재구성됐다. 지난 2025 가을/겨울 시즌에 처음 선보인 라이팅 트래블러가 포브, 오렌지 톤 브라운 색조 그리고 스푸마토 효과로 마감 처리된 벨벳 그린 코르테치아 레더로 돌아왔다. 라이팅 트래블러는 데스크에서 펼쳐지는 창작 정신과 최고의 레더 장인정신을 결합한 포터블 '호기심의 방(Cabinet of Curiosities)'에서 영감을 받았다. 필기구, 노트, 스몰 레더 제품을 수납할 수 있으며, 브리프케이스에는 전용 시계 슬롯까지 갖추고 있다.몽블랑의 시그니처 익스트림 레더 제품은 바우하우스에서 영감을 받은 모티프와 활동적인 라이프스타일에 최적화된 내구성을 바탕으로, 백팩, 도큐먼트 케이스, 온바디 백 등 다양한 형태로 전개된다. 특히, 얼시(Earthy) 카키 톤으로 재해석되어 더욱 현대적으로 완성한다.양정원 기자 neiro@hankyung.com