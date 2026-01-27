5천만 원 예금하면 ‘골드바’ 행운까지…신한은행 시니어 전용 예금 화제

신한은행은 만 50세 이상 고객을 대상으로 최고 연 3.1% 금리를 제공하는 ‘신한 SOL메이트 정기예금행’을 출시했다고 26일 밝혔다.‘신한 SOL메이트 정기예금’은 시니어 및 프리시니어 고객을 위한 12개월 만기 정기예금 상품으로, 1인당 최소 50만원부터 최대 3억원까지 가입할 수 있다. 총 판매 한도는 5,000억원이다.기본금리는 연 2.9%이며, 조건 충족 시 최대 연 0.2%포인트의 우대금리를 추가로 제공해 최고 연 3.1%의 금리가 적용된다. 우대금리는 정기예금 보유 기간 중 ▲공적연금(기초연금 포함)을 3개월 이상 입금하거나 ▲신한은행에 가입한 사적연금에 월 20만원 이상을 3개월 이상 입금할 경우 적용되며, 두 조건 중 하나만 충족해도 우대금리를 받을 수 있다.특히 공적연금에 기초연금을 포함해, 기초연금 수급 고객의 안정적인 자산 관리를 지원하는 포용금융 취지를 반영한 점이 특징이다.신한은행은 상품 출시를 기념해 26일부터 5천만원 이상 가입한 고객을 대상으로 추첨을 통해 5명에게 골드바 1g을 증정하는 이벤트도 진행한다.신한은행 관계자는 “연금 수령 고객, 특히 기초연금 수급 고객에게 실질적인 금융 혜택을 제공하고자 이번 상품을 출시했다”며 “앞으로도 시니어 고객의 금융 안정과 자산 형성을 돕는 맞춤형 상품을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.