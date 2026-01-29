'메가팩토리약국' 서울점 오픈… 식품·뷰티·헬스케어 대거 입점

메가팩토리약국이 오는 2월 2일 오전 10시, 서울 금천구에 2호점인 서울점을 오픈한다.메가팩토리약국은 기존 약국의 진열·판매 방식에서 벗어나, 다양한 카테고리의 제품을 한 공간에서 직접 비교하고 선택할 수 있도록 설계된 모델을 도입해 주목받아 왔다.이번에 문을 여는 메가팩토리약국 서울점은 총 1740평 규모로, 이 중 전용 면적은 870평에 달한다. 대량 진열과 안정적인 재고 운영이 가능하도록 설계됐다. 이는 지난해 6월 오픈한 성남점 운영 과정에서 축적된 소비자 구매 패턴과 운영 경험을 반영한 결과로, 기존 매장 대비 약 5배 규모로 확장된 것이 특징이다.메가팩토리약국은 성남점에서 일반의약품, 건강기능식품, 의료기기, 반려동물 용품, 뷰티 제품 등 다양한 카테고리를 한 공간에 집약해 제시하며 새로운 약국 이용 경험을 제안해 왔다. 서울점에서는 이러한 기본 구조를 유지하면서도, 카테고리 구성과 상품 선택 폭을 한층 넓혀 소비자가 자신의 컨디션과 라이프스타일에 맞는 제품을 보다 체계적으로 비교·선택할 수 있도록 했다.서울점 오픈과 함께 여성케어 및 뷰티 분야 주요 브랜드가 입점하며 카테고리 확장이 본격화된다. 스킨케어 부문에서는 순수 원료주의 브랜드 '믹순'이 참여한다. 저온 추출 방식으로 원료의 유효 성분을 살린 제품을 선보여온 브랜드로, PDRN 콜라겐 라인과 대표 콩 라인이 서울점에 입점한다.메가팩토리약국 관계자는 "서울점은 성남점 운영 경험을 바탕으로 공간과 카테고리를 한 단계 확장한 매장"이라며 "입점 브랜드와의 협업을 통해 소비자가 보다 합리적으로 비교·선택할 수 있는 약국 환경을 지속적으로 만들어 나갈 계획"이라고 밝혔다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com