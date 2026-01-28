서울 서초구 서초대로 삼성전자 서초사옥. 사진 한국경제

삼성전자가 인공지능(AI) 열풍에 힘입어 사상 최고가를 경신하며 강세를 이어가고 있다. 28일 오전 9시 48분 현재 삼성전자는 전일 대비 2600원(1.63%) 오른 16만2100원에 거래되고 있으며, 장중 한때 16만4000원까지 오르며 수정주가 기준 역대 최고가를 새로 썼다.시장에서는 AI 확산으로 메모리 반도체 산업의 구조적 변화가 본격화되고 있다는 평가가 나온다. 한동희 SK증권 연구원은 “메모리 산업은 과거 경기 변동에 민감한 시클리컬 산업에서 벗어나 장기공급계약 기반의 ‘선수주·후증설’ 구조로 전환되고 있다”며 “AI 사이클이 메모리 계층화로 확장되면서 메모리 전반의 수요를 구조적으로 견인하고 있는 반면, 공급 능력은 구조적으로 제한된 국면에 진입했다”고 분석했다.특히 고대역폭메모리(HBM)를 비롯해 범용 D램, 낸드 기반 솔리드스테이트드라이브(SSD) 등 전 제품군에서 공급 부족 현상이 나타나고 있다는 설명이다. 한 연구원은 “현재 수요자의 최우선 과제는 장기공급계약을 통한 물량 확보”라며 “공급자는 계약 구조를 최적화해 수익성을 극대화할 수 있는 환경이 조성됐다”고 전망했다.SK증권은 이에 따라 올해 D램 가격이 전년 대비 111%, 낸드 가격은 87% 상승할 것으로 내다봤다. 이러한 가격 환경을 반영해 삼성전자의 2026년 연간 영업이익은 전년 대비 314% 증가한 180조원으로, 사상 최대치를 기록할 것으로 추정했다. 이는 시장 컨센서스를 약 32% 상회하는 수준이며, 영업이익률도 37%까지 개선될 것으로 예상했다.목표주가 역시 대폭 상향됐다. SK증권은 삼성전자 목표주가를 기존 17만원에서 26만원으로 높여 잡았다. 한 연구원은 지난해 11월 반도체 업종의 가치평가 방식을 기존 주가순자산비율(PBR)에서 주가수익비율(PER) 중심으로 전환한 바 있다. 그는 “메모리 산업의 이익 변동성이 구조적으로 낮아지고 있는 만큼 자산가치보다 이익 창출력 중심의 PER 평가가 타당하다”며 “2026년 사상 최대 이익이 예상되는 만큼 주가 상승 여력은 여전히 충분하다”고 강조했다.