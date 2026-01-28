- 고금리·대출 부담 속 실수요자 내 집 마련 부담 가중

집값 상승세와 고금리 기조가 동시에 이어지면서 내 집 마련을 둘러싼 실수요자들의 고민이 깊어지고 있다.아파트 매매가격이 좀처럼 꺾일 기미를 보이지 않는 반면, 주택담보대출 금리는 다시 오름세를 나타내며 자금 부담을 키우고 있기 때문이다. 시장에서는 "오늘이 가장 싸다"는 말이 더 이상 과장이 아니라는 인식도 확산되는 분위기다.실제로 최근 수도권을 중심으로 아파트 가격 상승세가 이어지는 가운데, 보금자리론을 비롯한 주담대 금리 인상까지 겹치며 무주택 실수요자들의 진입 장벽은 더욱 높아지고 있다. 전문가들은 집값과 금리가 동시에 오르는 국면에서는 망설이는 시간만큼 추가 비용을 감수해야 하는 '지각 비용(Late Cost)'이 발생할 수 있다고 우려하는 상황이다.이러한 상황 속, 실수요자들 사이에서 기존 청약 시장을 벗어나 '기분양 단지'를 대안으로 검토하는 움직임도 늘고 있다. 일반적인 청약에 비해 자격요건 부담이 적고, 이미 입지와 상품성이 검증된 단지를 선점할 수 있다는 점에서다.이러한 흐름 속에서 부천 여월동에 들어설 '중앙하이츠 아르비채'가 실수요자들의 관심을 끌고 있다. 중앙하이츠 아르비채는 최근 무순위 청약을 진행하며 주목을 받았으며, 청약 자격 요건 부담이 적다는 점에서 실거주 목적의 문의가 이어지고 있다는 게 분양 관계자의 설명이다.특히 이 단지는 첨단산업과 교통 호재가 동시에 현실화되고 있는 입지라는 점에서 평가가 높다. 인근 부천대장지구에서는 첨단산업단지 조성이 본격화되며 연구개발(R&D) 중심 산업 클러스터 구축이 진행 중이다. 이에 따라 고용 창출과 직주근접 여건 개선에 대한 기대감도 커지고 있다.교통 여건 개선 역시 주목할 만하다. 최근 착공에 들어간 대장홍대선은 부천 대장지구와 서울 홍대입구를 연결하는 핵심 광역철도 노선으로, 개통 시 서울 도심 접근성이 크게 개선될 전망이다. 중앙하이츠 아르비채는 대장홍대선이 지나는 서해선 원종역을 도보로 이용할 수 있는 생활권에 위치해, 향후 교통 개선 효과를 직접적으로 누릴 수 있는 단지로 평가된다.원종역은 향후 GTX-B(예정)와 인천2호선 연장선(계획)이 교차하는 복합 교통 거점으로 개발될 예정이며, 인근 부천종합운동장역 역시 7호선과 소사대곡선, 서부권 광역급행철도(예정)가 연결되는 환승 허브로 조성될 예정이다.생활 인프라도 이미 완성 단계에 가깝다. 단지 인근에는 홈플러스와 오정구청, 부천우리병원, 전통시장, 금융기관 등이 밀집해 있어 생활 편의성이 높다. 여월초·여월중·도당고·부천북고 등 초·중·고교가 도보권에 위치해 안정적인 통학 환경을 갖췄으며, 여월공원과 도당수목원, 은데미공원 등 녹지 공간도 가까워 주거 쾌적성도 우수하다는 평가다.단지 설계 역시 실거주에 초점을 맞췄다. 남향 위주 동 배치와 넉넉한 동간 거리로 채광과 통풍을 확보했으며, 세대 내부에는 현관 팬트리와 'ㄱ'자형 주방, 아일랜드형 식탁 등 수납과 동선을 고려한 설계를 적용해 공간 활용도를 높였다.부동산 업계 관계자는 "집값과 금리가 동시에 오르는 상황에서는 기다리는 전략보다, 입지와 상품성이 검증된 단지를 선점하는 접근이 현실적인 대안이 될 수 있다"며 "중앙하이츠 아르비채는 부천대장 첨단산업단지와 대장홍대선이라는 호재가 겹치는 데다, 기분양 단지로서 선택의 폭이 열려 있어 실수요자 문의가 꾸준히 이어지고 있다"고 말했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com