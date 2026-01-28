농심 홍보실 사진 제공

농심 신라면이 미국 ABC 방송사의 인기 토크쇼 ‘지미 키멜 라이브(Jimmy Kimmel Live!)’에 26일(현지시간) 소개됐다. 지미 키멜 라이브는 미국 전역에 방송되는 대표적인 심야 프로그램으로, 미국 대중문화에 큰 영향력을 지닌 쇼다.방송에서 신라면은 단순한 제품 노출을 넘어 콩트(단막극) 속에 자연스럽게 녹아들었다. 프로그램의 인기 출연진 기예르모 로드리게즈가 지친 일상 속에서 신라면을 먹고 ‘맛있게 매운맛’으로 에너지를 되찾는 모습이 유쾌하게 그려지며 시청자들의 눈길을 끌었다.방송 직후 지미 키멜 라이브 공식 유튜브 채널에 공개된 영상에는 현지 소비자들의 긍정적인 반응이 이어졌다. 댓글에는 “평소 즐기던 신라면과 지미 키멜 라이브의 만남이 신선하다”, “늦은 밤 신라면을 보니 지금 당장 먹고 싶어진다” 등의 반응이 올라왔다.이번 방송은 신라면이 미국 주류 대중문화 속으로 깊숙이 스며들었다는 점에서 의미가 크다. 농심은 최근 케이팝 데몬 헌터스와의 협업을 통한 디지털 광고를 비롯해 뉴욕 타임스퀘어 옥외광고, 오프라인 캠페인 등 다양한 현지 마케팅을 전개해 왔으며, 이러한 흐름이 미국 지상파 대표 인기 프로그램 노출로 이어졌다는 평가다.농심 관계자는 “미국 메이저 방송 프로그램에 신라면이 등장한 것은 단순 식품을 넘어 미국 내 K푸드의 아이콘이 될 정도로 위상이 높아졌다는 의미”라며, “앞으로도 다양한 콘텐츠를 통해 전 세계인에게 신라면의 글로벌 슬로건 ‘Spicy Happiness In Noodles’의 가치를 전달하고, 글로벌 브랜드로서 입지를 더욱 공고히 하겠다”라고 밝혔다.한편, ABC 방송사의 ‘지미 키멜 라이브’는 지난 2003년 첫 방송 이후 20년 넘게 사랑받아온 미국 대표 심야 토크쇼로, 미국 대통령을 비롯해 할리우드 배우와 유명 가수들이 거치는 필수프로그램으로 꼽힌다. K-팝 스타로는 블랙핑크 제니와 보이그룹 엔하이픈 등이 출연한 바 있다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com