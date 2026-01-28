윈저글로벌 사진 제공

정통 스카치 위스키 브랜드 윈저(WINDSOR)가 2026년 병오년(丙午年) ‘붉은 말의 해’를 맞아, 적마(赤馬)를 모티프로 한 ‘2026 윈저 설 선물세트’ 3종을 출시한다.이번 설 패키지는 하늘을 향해 힘차게 질주하는 붉은 말의 역동적인 이미지를 전면에 담아, 새해를 향한 도약과 전진의 의미를 시각적으로 표현한 것이 특징으로 소장 가치까지 고려한 패키지로 완성도를 높였다.‘2026 윈저 설 선물세트’는 윈저 21년·17년·12년 총 3종으로 구성된다. 이중 ‘윈저 21년 적마 에디션’은 21년 이상 숙성된 원액이 선사하는 깊고 풍부한 풍미에 적마 일러스트와 금박 디테일을 더한 패키지로 시간이 지날수록 가치가 더해지는 위스키의 특성을 강조하며 새해를 맞아 전하는 감사와 응원의 마음을 상징적으로 담아냈다. 스템 노징 글라스 2종을 함께 구성해 위스키의 향과 풍미를 보다 섬세하게 즐길 수 있도록 했다.이와 함께 베스트셀러 라인업도 함께 선보인다. 윈저 17년 세트에는 온더락 잔 2종을, 윈저 12년 세트에는 하이볼 잔 1종을 각각 포함해 제품별 음용 경험을 확장했다.윈저글로벌 관계자는 “붉은 말이 상징하는 도약과 행운, 번영의 의미를 담은 ‘적마 에디션’을 통해 선물하는 분과 받는 분 모두에게 새해의 좋은 기운이 전해지길 바란다”며 “특별한 의미를 지닌 설 선물을 고민하는 분들께 ‘윈저 21년 적마 에디션’이 좋은 선택지가 되길 기대한다”고 말했다.한편, ‘2026 윈저 설 선물세트’는 2026년 1월부터 명절 시즌에 맞춰 전국 주요 백화점과 대형마트, 주류 전문점을 통해 순차적으로 판매될 예정이다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com