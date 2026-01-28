신축 대단지 아파트 선호 경향에 '평택 화양 서희스타힐스 1차' 주목

서평택 개발 중심지 입지와 체계적 단지 설계로 실거주 수요 확보 기대

최근 부동산 시장에서 소규모 단지보다 커뮤니티 시설, 주차 편의성, 동선 효율성 등 주거 환경의 질적 요소를 중시하는 경향이 뚜렷해지고 있다. 이에 따라 신축 대단지 아파트를 중심으로 수요가 집중되는 현상이 나타나고 있으며, 서평택 생활권에서는 '평택 화양지구 서희스타힐스 1차'가 새로운 주거 대안으로 부상했다.평택 화양지구는 서부권 개발의 전략적 거점으로, 주거단지와 생활 인프라가 단계적으로 조성되는 도시개발지구다. 기존 평택 도심과의 원활한 연계성과 더불어 산업·물류 단지와의 접근성이 우수해 직장과 주거의 근접성을 요구하는 수요 유입이 기대되며, 계획적 택지 개발을 통해 거주 환경의 안정성도 강화되고 있다. 특히 서평택 내에서는 체계적인 개발 계획이 수립된 지역으로 평가받으며, 신흥 주거지로서의 입지를 굳혀가고 있다.서희스타힐스 1차는 화양지구 내 조성되는 대단지 아파트로, 거주 편의성을 고려한 설계가 특징이다. 전 세대를 남향 위주로 배치해 채광 및 통풍 효율을 극대화했으며, 중·소형 평면 위주로 구성되어 실수요층의 니즈를 충족시키고 있다. 또한 확장형 주차 공간을 법정 기준 대비 30% 이상 확보해 주차 편의성도 높였다는 평가다.교육 여건 측면에서는 단지 인근에 초등학교 개교가 예정되어 있으며, 향후 중·고등학교 4개소가 조성될 계획이다. 교통 면에서는 서해선 및 KTX와 연계되는 안중역이 개통될 예정이며, 주요 도로망 확충으로 지역 내외 이동 편의성이 향상될 전망이다. 더불어 공공청사 이전과 대형 종합병원 조성, 단지 서측의 대규모 상업지구 개발이 예정되어 생활 인프라 확충에 대한 기대감도 높아지고 있다.분양 관계자는 "최근 수요자들은 단순 입지 조건뿐 아니라 단지 설계, 교육 환경, 교통 및 생활 인프라를 종합적으로 고려하는 경향이 강하다. 서희스타힐스 1차는 서평택 지역의 거주 편의성과 미래 가치를 동시에 충족하는 단지로서, 실거주 수요자들에게 안정적 주거 대안으로 평가받고 있다"라고 설명했다.이어 "화양지구는 체계적인 인프라 확충과 더불어 수도권 남부권의 성장 가능성이 높은 지역이다. 서희스타힐스 1차는 이러한 입지적 강점과 더불어 실거주 중심의 설계로 수요자들의 관심을 받고 있다"라고 밝혔다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com