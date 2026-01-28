불가리 아이콘즈 미노디에르 컬렉션. 사진=불가리

로만 하이 주얼러, 불가리가 대표적 아이콘을 현대적으로 재구성한 '아이콘즈 미노디에르(BVLGARI ICONS MINAUDIÈRE)' 컬렉션을 공개했다.불가리 가죽 및 액세서리 크리에이티브 디렉터 마리 카트란주가 기획한 불가리 아이콘즈 미노디에르 컬렉션은 메종의 독보적 미학과 풍부한 문화적 상징을 찬란하게 재해석해 주얼리와 액세서리 사이의 경계를 넘나든다.140년이 넘는 불가리의 주얼리 제작 노하우를 토대로 제작된, 각 미노디에르(MINAUDIÈRE: 예술적 가치가 높은 백)는 소재, 기술, 상징이 교차하는 오브제이자 ‘예술 작품’이다. 불가리의 5대 아이코닉 모티브인 모네떼, 세르펜티, 투보가스, 디바스 드림, 불가리 불가리를 현대적으로 재구성해 메종의 고유한 미학 언어를 정교한 메탈 미노디에르로 구현했다.에단 제임스 그린의 촬영, 페르디난도 베르데리의 크리에이티브 디렉션으로 완성된 캠페인은 작가 치마만다 은고지 아디치에, 모델 린다 에반젤리스타, 배우 김지원, 배우 겸 모델 이사벨라 로셀리니, 건축가 수마이야 발리가 함께했다. 이들은 각각 힘, 변화, 지혜, 매혹, 정체성을 상징하는 아이콘을 대표하며, 미노디에르가 담아내는 깊은 서사와 감정의 층위를 드러냈다.리미티드 에디션으로 제작된 미노디에르 컬렉션은 불가리 최초의 이브닝을 위해 제작된 전용 라인이다. 주얼리로서의 기능을 갖춘 오브제로, 아카이브 속 미니어처 핸드백에서 영감을 받아 오리지널 비율을 현대적으로 재현했다. 미노디에르와 미니어처 바니티 두 가지 사이즈로 구성되며, 섬세한 체인과 함께 모든 오프닝에는 카보숑 스톤이 세팅되어 있다.‘CARRYING CULTURE’ 캠페인은 작은 가방에 문화를 담는다는 의미를 제시한다. 각 미노디에르 실루엣에 맞춰 각각의 아이콘을 상징하는 특별한 마이크로 북이 제작됐으며, 앰버서더이자 배우 김지원은 'Notes on Cultivating Inner Calm'을 집필해 그녀만의 메시지를 담았다. 제한된 수량으로 제작된 이 마이크로 북은 미노디에르 내부에 정확히 맞게 설계된 오브제로, 새로운 세대에게 지성과 경험, 문화적 기억을 전하는 역할을 한다.양정원 기자 neiro@hankyung.com