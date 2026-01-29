마세라티코리아 사진 제공

이탈리안 럭셔리카 브랜드 마세라티(Maserati)가 단일 대지면적 기준 국내 최대 규모의 신규 네트워크인 판교 전시장 및 서비스센터를 오픈했다.마세라티 판교 전시장과 서비스센터는 단일 대지면적 기준 2,367㎡의 규모로, 국내 마세라티 네트워크 중 최대 규모를 자랑한다. 최대 30대까지 동시 주차가 가능하며, 전시장과 서비스센터를 한 공간에 배치해 보다 일관되고 완성도 높은 브랜드 경험을 제공한다. 특히 올해 중 인증중고차 사업을 추가해 차량 구매부터 정비, 판금·도장, 중고차 매매·매입까지 아우르는 국내 최초의 마세라티 통합 네트워크로 운영될 예정이다.지상 2층으로 구성된 판교 전시장은 마세라티의 신규 리테일 콘셉트를 적용했다. ‘재단사의 아틀리에’를 의미하는 사르토리아(Sartoria)의 세련된 감성과 ‘작업실’을 뜻하는 오피치나(Officina)의 가공되지 않은 느낌을 조화롭게 접목했다. 또한 이탈리아 하이엔드 가구 브랜드 ‘까시나 커스텀 인테리어(Cassina Custom Interiors)’의 맞춤 가구 등을 통해 여유롭고 세련된 공간을 완성했으며, 개인 맞춤 제작을 위한 푸오리세리에(Fuoriserie) 존도 마련됐다.마세라티 판교 서비스센터는 총 4개의 워크베이를 갖추고 월평균 120대의 점검 및 수리가 가능하다. 전문 교육을 이수한 테크니션과 최신 장비를 통해 브랜드의 엄격한 기준에 부합하는 정교하고 신뢰도 높은 정비 서비스를 제공한다. 특히 넓고 안락한 고객 라운지를 통해 대기 시간의 편안함도 강화했다.스텔라오토모빌이 운영하는 마세라티 판교 전시장 및 서비스센터는 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 198에 위치하며 판교 전시장은 매일 오전 9시부터 오후 6시까지(연중무휴), 판교 서비스센터는 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영한다(주말 정기휴무).이승률 기자 ujh8817@hankyung.com