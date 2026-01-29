고려대학교 크림슨창업지원단은 2025년 초기창업패키지 지원사업의 일환으로 창업기업의 국내외 판로 확대와 실질적인 매출 증대를 돕기 위한 KU Global 세일즈업 지원 프로그램을 성공적으로 운영 중이라고 밝혔다.이번 프로그램은 국내외에 제품 및 서비스 홍보를 희망하는 창업기업 및 일본 진출을 준비 중인 2025년 초기창업패키지 기업을 대상으로 한다. 이에 내수 시장의 한계를 넘어 일본 등 해외 시장 진출을 준비하는 2025년 초기창업패키지 참여기업에게 맞춤형 솔루션을 제공하는 데 초점을 맞췄다.국내 시장의 경우 기업 및 서비스 홍보를 위한 고품질 미디어 콘텐츠와 온라인 홍보 영상 제작을 지원하며 브랜드 경쟁력을 높인다. 이와 함께 성공적인 일본 시장 안착을 위해 체계적인 지원 프로세스를 마련해 지난 1월 23일(금)에는 일본 시장 진출 전략 교육을 성황리에 마쳤다. 이를 바탕으로 일본의 글로벌 유통 플랫폼인 큐텐(Qoo10) 입점을 위한 프로세스를 지원하고 홍보 전략 멘토링까지 제공할 예정이다.단순한 플랫폼 입점을 넘어 실질적인 구매 전환을 유도하기 위한 마케팅 지원도 강화했다. 일본 현지 인플루언서를 활용하여 인스타그램 등 주요 SNS 플랫폼에서 제품과 서비스를 홍보함으로써 현지 소비자들에게 친근하게 다가갈 계획이다. 특히 프로그램 참여기업 중 성과가 우수한 기업에는 온라인 면세점 입점 기회를 부여하고 지속적인 기업 서비스 홍보를 위한 홍보기사 등을 지원할 예정이다.고려대 크림슨창업지원단은 이번 프로그램을 통해 창업기업이 국내 시장의 한계를 극복하고 해외 시장에서의 경쟁력을 검증받을 수 있을 것으로 기대하고 있다. 앞으로도 적극적인 현지 마케팅 지원을 통해 전략적 파트너 및 잠재 고객과의 협업 기회를 발굴하고, 글로벌 스케일업의 발판을 마련한다는 방침이다.고려대 크림슨창업지원단 관계자는 "창업기업의 해외 진출을 위한 판로 개척 지원 및 맞춤형 시장 전략 수립, 제품 및 서비스 반응 조사 등 전문적인 검토를 지원하고 있다"며, "앞으로도 창업기업이 실질적인 글로벌 진출 기회를 확보할 수 있도록 다방면으로 지원을 이어나가겠다"고 전했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com