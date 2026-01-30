편리한 물류 이동 시스템… '청라 SK V1'이 주목 받는 이유

기업이 업무 공간을 선택할 때 좋은 입지 못지 않게 공간의 효율성과 물류 이동의 시스템 구축이 중요한 기준으로 떠오르고 있다. 특히, 제조물류 중심의 기업일 수록 물류 이동의 효율성과 특화 설계 시스템 존재 유무 등을 따져보고 업무시설을 선택하는 추세다.이러한 흐름 속에서 최근 주목받는 것이 바로 '드라이브인(Drive-in) 시스템'을 갖춘 지식산업센터다. 업무·물류·창고 기능이 유기적으로 연결되면서 실사용자의 편의성을 극대화한 시스템이기 때문이다. 올초 청라하늘대교 개통으로 청라국제도시가 비즈니스 거점으로 다시 주목을 받고 있는 가운데, '청라 SK V1'이 시장의 관심을 받고 있는 것도 이러한 이유에서다.인천 청라국제도시의 산업 지형을 바꿀 비즈니스 플랫폼 '청라 SK V1'이 차별화된 물류 특화 설계를 앞세워 기업체들의 시선을 사로잡고 있는 이유는 단연 국내 최고 수준의 효율성을 자랑하는 '직선형 드라이브인(Drive-in) 시스템'을 갖추고 있어서다.기존 지식산업센터들이 채택해온 곡선형 램프 방식은 대형 화물차가 층을 이동할 때 회전 반경 확보가 어렵고 사고 위험과 차량 마모가 잦다는 단점이 있었다. 반면, '청라 SK V1'은 직선으로 쭉 뻗은 램프 설계를 통해 3번 회전만으로 7층까지 차량이 멈춤 없이 한 번에 진입할 수 있는 획기적인 동선을 구축했다.여기에 하역 공간과 사무실을 바로 연결하는 '도어 투 도어(Door-to-Door) 시스템'이 결합되어 물류 상하차 시간을 단축했다. 이는 단순한 공간 제공을 넘어 기업의 운영 비용 절감과 직결되는 핵심 경쟁력으로 평가받는다.단지의 입지적 가치 또한 독보적인데, 공항철도와 향후 개통될 지하철 7호선 연장선의 수혜를 동시에 누릴 수 있으며, 수도권 제2순환고속도로와 경인고속도로 접근성이 뛰어나 서울 및 수도권 전역으로의 물류 이송이 용이하다.부동산 전문가들은 "최근 비즈니스 트렌드는 업무 효율성을 극대화할 수 있는 '스마트 물류'에 집중되어 있다"며, "청라 SK V1은 직선형 드라이브인이라는 하드웨어적 강점과 청라의 대형 개발 호재라는 소프트웨어를 모두 갖춘 만큼, 인천을 대표하는 제조·물류의 거점 업무시설로 거듭날 것"이라고 평가했다.'청라 SK V1'은 지하 2층~지상 10층 규모의 업무시설을 비롯해 분양 창고, 근린생활시설 등 복합 공간으로 구성돼 있다. 중소기업부터 스타트업, 제조·유통 기업까지 다양한 수요층이 입주할 수 있는 구조이며, 여러 커뮤니티 시설을 갖추고 있어 입주 기업 임직원들의 업무 만족도 또한 높을 것으로 기대된다.현재 청라 SK V1 즉시 입주가 가능하며, 현장 1층에 마련된 홍보관에서 상담이 진행 중이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com