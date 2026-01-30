스마트스코어, 'ERP, 블랙박스, 캐디피결제' 등 골프장 IT솔루션 라인업 10종으로 확대…

국내 골프장 IT 솔루션 1위 기업 스마트스코어가 골프장에 제공하는 B2B IT솔루션 라인업을 대폭 확대하며 골프장 디지털 전환(DX)에 속도를 내고 있다.스마트스코어가 제공 중인 IT 솔루션은 골프장 관제 운영, 코스 관리, ERP(전사자원관리) 솔루션을 포함해 총 10종이다. 올해 1월 현재 스마트스코어의 IT 솔루션을 이용 중인 제휴 골프장은 국내 약 420여 개, 베트남 · 태국 등 동남아시아 100여 개 골프 코스에 달한다.골프장 IT 솔루션이 최근 들어 더욱 주목 받는 이유는 디지털 전환(DX)이 모든 산업 분야에서 생존을 위한 필수 과제로 인식되고 있기 때문이다. 경기 침체가 장기화되면서 골프장도 운영 효율성 증대, 고객 만족도 향상, 수익 극대화 실현을 위한 디지털 전환을 더는 미룰 수 없는 상황이 됐다.스마트스코어는 이러한 시장 변화에 선제적으로 대응하기 위해 기존의 골프장 IT 솔루션에 더해 ▲골프장 전용 ERP ▲블랙박스 ▲캐디피 결제 서비스 등을 새롭게 선보였다. 골프장의 페인 포인트(Pain Point)를 해소할 수 있는 서비스로, 출시 직후부터 시장의 긍정적인 반응을 얻고 있다.특히 골프장 전용 ERP는 골프장 운영 전반을 하나의 시스템으로 통합, 관리하려는 니즈가 증가함에 따라 단기간에 국내외 20여개 골프장에 도입되는 등 호응이 높다.스마트스코어 골프장 ERP솔루션을 이용하면 예약 접수, 주문 관리와 정산 등 골프장 운영의 전 과정을 통합 관리할 수 있는 것은 물론, 통계 리포트와 매출 분석, 예약 및 마케팅 효과 분석 등 시각화 된 기능을 편리한 UX, UI로 이용 가능하다.웹 기반으로 제공되어 언제 어디서나 편리하게 접속해 이용할 수 있고, 클라우드 서버를 기반으로 안전한 데이터 보호와 안정성 있는 서비스를 제공하는 것도 스마트스코어 ERP의 강점이다. 기존 골프장에서 이용하던 ERP의 데이터베이스도 신속하고 안전하게 이전 가능하며 10개 언어로 서비스가 제공된다.지난해 새로 출시한 블랙박스 솔루션 또한 최근 골프장 내 카트 관련 안전사고가 급증하며 수요가 늘고 있다. 특히, 중대재해처벌법 시행 이후 골프장 경영진의 리스크 관리 부담이 커지면서 카트 내 블랙박스 설치는 필수가 되고 있다.스마트스코어의 IT 솔루션을 도입한 골프장은 카트 내 설치된 태블릿 일체형 블랙박스 서비스를 이용할 수 있어 별도의 설비 비용이 없다. 차량용 블랙박스 대비 관리가 용이하고 배터리 문제가 적으며, 골프장에 맞춤 설계된 블랙박스 서비스로 SD카드 없이 중앙에서 관리가 가능한 것이 차별화된 강점이다.캐디피를 신용카드로 결제할 수 있도록 하는 '캐디피 결제' 서비스에 대한 골프장들의 관심도 높다. 올해 3월 대중제 골프장 재지정 및 공정위의 골프장 이용 표준약관 개정 검토를 앞두고 골프장들의 문의가 잇따르고 있다.스마트스코어는 금년에도 무전 서비스 출시와 코스 관리 기능 고도화 등을 통해 국내 골프장 IT솔루션 서비스 라인업을 강화할 계획이다. 이를 기반으로 골프장 운영 전 과정을 아우르는 올인원 IT 운영 생태계를 구축하고, 국내와 동남아를 넘어 북미, 일본 등 글로벌로 사업 영역을 본격 확대한다는 전략이다.스마트스코어 관계자는 "골프장 운영의 표준이 IT 기반으로 재편되고 있는 만큼, 앞으로도 현장의 실질적인 문제를 해결하는 솔루션을 지속적으로 선보일 것"이라며 "국내 1위를 넘어 글로벌 골프 테크 선도기업으로 도약하겠다"고 설명했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com