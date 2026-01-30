쿼드쎄라 티탄, 현대홈쇼핑 방송서 전량 매진… 프리미엄 홈케어 시장 존재감 입증

에코디엠랩(주)의 프리미엄 뷰티 디바이스 브랜드 '쿼드쎄라 티탄'이 지난 1월 28일 밤 11시 55분에 진행된 현대홈쇼핑 방송에서 준비 수량 전량 매진을 기록하며 소비자들의 높은 관심을 확인했다.해당 방송에는 쇼호스트와 함께 쿼드쎄라 브랜드 앰버서더인 배우 김호영이 출연해 제품 사용 장면을 직접 시연하며 초음파 출력 방식과 사용감을 소개했다. 늦은 시간대에 진행된 방송임에도 불구하고 방송 시작 직후부터 주문이 빠르게 증가했으며, 이에 따라 준비된 물량이 조기 소진됐다.쿼드쎄라 티탄은 1·3·10·19MHz, 4가지 주파수를 교차 적용한 초음파 기술을 기반으로 한 국내 유일 프리미엄 홈케어 디바이스다. 피부 컨디션과 사용 목적에 따라 선택적으로 활용할 수 있도록 설계돼, 일상적인 피부 관리 루틴에 자연스럽게 적용할 수 있다.또한 흡수 케어와 진정 관리 등 다양한 관리 모드를 제공하며, 사용 편의성을 고려한 설계로 집에서도 부담 없이 사용할 수 있는 점이 특징이다. 이러한 사용 경험 중심의 구성은 홈쇼핑 방송에서도 긍정적인 반응을 이끌어냈다.쿼드쎄라 관계자는 "이번 현대홈쇼핑 전량 매진은 브랜드 기술력과 제품 경쟁력을 소비자에게 검증받은 결과"라며 "앞으로도 프리미엄 홈케어 시장에서 차별화된 기술과 신뢰를 바탕으로 브랜드 입지를 지속적으로 강화해 나갈 계획"이라고 전했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com